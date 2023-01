Po raz kolejny największa organizacja freak-fightowa w Polsce – Fame MMA postanowiła zorganizować galę w piątek. Tym razem wydarzenie odbędzie się 3 lutego 2023 roku. Kogo zobaczymy w oktagonie podczas Fame MMA 17?

Fame MMA 17

Będzie to pierwsza gala freak-fightowa w 2023 roku. W piątkowy wieczór zobaczymy łącznie dziesięć walk. Jedna z nich to pojedynek kobiet, który jednocześnie otworzy galę. Debiutująca w oktagonie Klaudia “Sheeya” Kołodziejczyk zmierzy się z Wiktorią “Wiki” Jaroniewską. Po dłuższej przerwie do klatki wróci Marcin “Rafonix” Krasucki, który zmierzy się z “ukrytej walce” z Mikołajem “Mixerem” Magdziarzem.

W trakcie Fame MMA 17 nie zabraknie również jednej z głównych twarzy freak-fightów, czyli Piotra Szeligi, który zmierzy się na zasadach K-1 w małych rękawicach z Marcinem “Polish Zombie” Wrzoskiem. W oktagonie zadebiutuje w końcu Robert Karaś, który zawalczy z Filipem “Filipkiem” Marcinkiem. Podczas gali zobaczymy także starcie dwóch debiutantów. Karol “Karolek” Dąbrowski stoczy pojedynek Łukaszem “Mandziem” Samoniem.

Sympatycy freak-fightów z niecierpliwością czekają na pojedynek Pawła Jóźwiaka z Michałem “Boxdelem” Baronem. Kontuzjowanego Arkadiusza Tańculę zastąpi Alan Kwieciński, który zmierzy się na zasadach K-1 w małych rękawicach z Maksymilianem “Wiewiórem” Wiewiórką.

Swój pierwszy pojedynek w oktagonie stoczy również Cezary “Czarmagedon” Jóźwik, który zmierzy się z Tomaszem “Gimperem” Działowym. W co-main evencie gali Fame MMA 17, Wacław “Wac Toja” Osiecki zawalczy z Sebastianem “Alterboyem” Fabijańskim. Walką wieczoru jest starcie Amadeuza “Ferrariego” Roślika z Kamilem “Szczurkiem” Łaszczykiem.

Fame MMA 17 – karta walk

Karta walk Fame MMA 17 jest następująca:

(0-0-0) Klaudia “Sheeya” Kołodziejczyk vs Wiktoria “Wiki” Jaroniewska (2-0-0)

(0-1-0) Mikołaj “Mixer” Magdziarz vs Marcin “Rafonix” Krasucki (1-3-0)

(3-2-0) Piotr “Szeli” Szeliga vs Marcin “Polish Zombie” Wrzosek (20-9-0)

(0-0-0) Robert Karaś vs Filip “Filipek” Marcinek (3-2-0)

(0-0-0) Karol “Karolek” Dąbrowski vs Łukasz “Mandzio” Samoń (0-0-0)

(1-0-0) Paweł “Prezes” Jóźwiak vs Michał “Boxdel” Baron (1-2-0)

(5-13-1) Alan Kwieciński vs Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka (5-1-0)

(0-0-0) Cezary “Czarmageddon” Jóźwik vs Tomasz “Gimper Działowy (0-1-0)

(0-0-0) Wacław “Wac Toja” Osiecki vs Sebastian “Alterboy” Fabijański (0-0-0)

(5-5-0) Amadeusz “Ferrari” Roślik vs Kamil “Szczurek” Łaszczyk (32-0-0)

FAME MMA 17 – promocje bukmacherskie

Z okazji gali najpopularniejszej federacji, bukmacherzy przygotowali specjalne promocje. Superbet zaproponował typera, w którym zwycięzca może zgarnąć 100 tysięcy złotych do podziału. W puli jest łącznie 125 000 PLN. Jak wziąć udział w typowaniu walk FAME MMA 17?

Dokonać rejestracji z TEGO linka lub z kodem SBTOP tuż przy rejestracji na Superbet. Przejść na stronę SuperGame w Superbecie > TUTAJ Wytypować 9 walk z najbliższej gali i mecz piłkarski bez żadnego depozytu.

Jeśli uda wam się wytypować wszystkie dziewięć walk, a także mecz piłkarski, powalczycie o główną nagrodę. Aby wziąć udział w typowaniu, nie trzeba wpłacać żadnych środków na konto u bukmachera. Jedyne co wystarczy zrobić to dokonać rejestracji z kodem SBTOP i trafić 10 wyników.