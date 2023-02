Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok 🇵🇱 Typy, kursy (03.02.2023)

Podobnie jak latem, również teraz pojedynek Widzewa z Jagiellonią jest rozgrywany w piątek wieczorem. Tym razem jednak zdecydowanym faworytem wydają się być gospodarze. Ekipa Janusza Niedźwiedzia to nadal niedoceniana drużyna, a przecież mowa o czwartej ekipie ligi.

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok zapowiedź (piątek, 20:30)

Jedni i drudzy rozpoczęli wiosnę od remisów. Jednak inaczej były przyjęte te remisy. Widzew rzutem na taśmę doprowadził do wyrównania z Pogonią. Skończyło się 3:3 po efektownym widowisku, które było dobrą wizytówką naszej Ekstraklasy. To także był mecz, który mógł charakteryzować ekipę trenera Niedźwiedzia. Dużo się dzieje, czasem jazda bez trzymanki. Takie spotkania ogląda się z ogromną przyjemnością. Teraz jednak czas solidnie zapunktować, czyli wygrać. Do Łodzi przyjeżdża Jagiellonia, zatem rywal mający spore kłopoty obecnie i gospodarze powinni to wykorzystać.

Jaga zremisowała w Gliwicach, chociaż była mocno krytykowana za samą grę. W pierwszej połowie osiągnęła kompromitujący wynik, poniżej 60% celnych podań. To fatalny rezultat pokazujący, jaki kłopot z grą w piłkę ma ekipa Macieja Stolarczyka. Spore kłopoty kadrowe również nie pomagają. Wydaje się, że trudna wiosna czeka kibiców w Białymstoku, a wielu wieszczy nawet problemy z utrzymaniem. Lekko nie będzie w najbliższych tygodniach. Teraz Widzew, potem Pogoń, a na koniec lutego Raków. Terminarz nie sprzyja…

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował następujące kursy na ten mecz:

Widzew wygra, kurs: 2.15

Remis, kurs: 3.50

Jagiellonia wygra, kurs: 3.45

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok nasze typy

Stawiamy na wygraną gospodarzy i ciekawe spotkanie z dużą liczbą goli.

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok fakty meczowe

Spotkanie czwartej z 15. drużyną Ekstraklasy. Oba zespoły dzieli 11pkt: 30 do 19 na korzyść gospodarzy

Jedni i drudzy zremisowali po powrocie do ligi: Widzew 3:3 z Pogonią, Jagiellonia 1:1 z Piastem

W pierwszym meczu tych ekip Widzew wygrał 2:0 na wyjeździe

