Real Betis – FC Barcelona. Typy, kursy (1.02.2023)

Pierwszy dzień lutego obfitować będzie w dużą liczbę ciekawych spotkań, na myśl o których pojawiać się może podekscytowanie. Jedna z takich gier to niewątpliwie starcie ligowe między Real Betis a FC Barceloną.

Real Betis – FC Barcelona zapowiedź (środa, 21:00)

Areną zmagań w środowym pojedynku będzie Estadio Benito Villamarin, na którym to FC Barcelona radzi sobie naprawdę dobrze. Gospodarzy zdecydowanie nie pokrzepia również fakt, że Blaugrana kroczy aktualnie od zwycięstwa do zwycięstwa, ciesząc się serią aż 8 wygranych meczów z rzędu. Duma Katalonii odnalazła właściwy rytm, zajmuje najwyższą lokatę w ligowej tabeli i pewnie zmierza po tytuł.

Szósty w tabeli Real Betis traci do lidera 16 punktów. Aktualnie plasuje się na miejscu, które premiowane jest udziałem w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Strata do czwartej ekipy nie wydaje się jednak niemożliwa do odrobienia, dlatego drużyna z Sewilli z pewnością da z siebie wszystko w najbliższym pojedynku.

Real Betis – FC Barcelona kursy bukmacherów

LV BET postanowił wyznaczyć na to spotkanie następujące kursy:

Real Betis wygra, kurs 5.00

Remis, kurs 4.00

FC Barcelona wygra, kurs 1.70

Real Betis – FC Barcelona nasze typy

Zespół gości stawiany jest w roli zdecydowane faworyta i powinno to znaleźć odzwierciedlenie na boisku.

Nasze typy Barcelona wygra 1.70

Powyżej 2,5 gola w meczu 1.78

Real Betis – FC Barcelona fakty meczowe

FC Barcelona ma na swoim koncie osiem triumfów z rzędu

Blaugrana osiągnęła pięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt

Real Betis pokonał w ostatnim swoim spotkaniu Getafe

Real Betis pięć poprzednich meczów

Getafe – Betis 0:1

Espanyol – Betis 1:0

Betis – Osasuna 2:3

Betis – Barcelona 2:3

Vallecano – Betis 1:2

FC Barcelona pięć poprzednich meczów

Girona – Barcelona 0:1

Barcelona – Real Sociedad 1:0

Barcelona – Getafe 1:0

Ceuta – Barcelona 0:5

Real Madryt – Barcelona 1:3

