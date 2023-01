Miedź Legnica – Lech Poznań. Typy, kursy (01.02.2023)

Ekstraklasowa maszyna ruszyła w najlepsze. Starający się o najlepszą trójkę Lech Poznań podejmie zespół z Legnicy, który również walczy, ale o przetrwanie i utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Miedź Legnica – Lech Poznań zapowiedź (środa, 19:00)

Drużyna przyjezdnych rozpoczynała sezon z myślą o zdobyciu krajowego mistrzostwa. Ambicje poznaniaków były bardzo wysokie. Nie ma się co dziwić – jest to jedna z największych marek w całej polskiej piłce. Boisko weryfikuje jednak wszelkie plany. Na razie Lech nie może zaliczyć startu wiosny do udanych, bowiem w piątek Kolejorz tylko zremisował ze Stalą w Mielcu.

W pewnej części obecnego sezonu Lech zawodził na każdej linii, czego rezultatem jest konieczność pogoni za czołówką. Do pierwszego w tabeli Rakowa Kolejorz traci 13 punktów. Miedź Legnica z kolei znajduje się na przeciwległym biegunie. Zawodnikom Grzegorza Mokrego brakuje sześciu punktów do bezpiecznej strefy.

Miedź Legnica – Lech Poznań kursy bukmacherów

LV BET wyznaczył na to spotkanie następujące kursy:

Miedź Legnica wygra, kurs 5.20

Remis, kurs 3.95

Lech wygra, kurs 1.75

Miedź Legnica – Lech Poznań nasze typy

Typujemy pełną dominację Kolejorza i zwycięstwo w ładnym stylu.

Miedź Legnica – Lech Poznań fakty meczowe

Ostatni mecz bezpośredni między tymi ekipami zakończył się bezbramkowym remisem

Kolejorz zremisował 27.01 ze Stalą Mielec, natomiast Miedź podzieliła się punktami z Radomiakiem

Lech stracił w ostatnich pięciu grach trzy gole, a gospodarze dziesięć

Miedź Legnica pięć poprzednich meczów

Miedź – Radomiak 0:0

Miedź – Mladost 2:3

Miedź – Neftci Baku 2:1

Miedź – Hradec Kralove 3:1

Dresden – Miedź 5:0

Lech Poznań pięć poprzednich meczów

Stal Mielec – Lech 0:0

Lech – Rostock 0:0

Lech – Rostock 4:0

Lech – Eintracht Frankfurt 0:1

Ajman – Lech 1:1

