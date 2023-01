Manchester United – Nottingham. Typy, kursy (01.02.2023)

Mimo że pierwszego dnia lutego pauzuje Premier League, fani angielskiej piłki mogą znaleźć interesującą alternatywę – EFL Cup. Na Old Trafford rywalizować będą Czerwone Diabły i Nottingham Forest. Start o 21:00.

Manchester United – Nottingham zapowiedź (środa, 21:00)

Nadeszła pora na mecze rewanżowe w ramach półfinałów EFL Cup. Czerwone Diabły podejmą na własnym stadionie zespół Nottingham Forest. Pierwsze spotkanie należy do tych z gatunku bez większej historii. Klub z czerwonej części Manchesteru łatwo rozprawił się z gospodarzami 3:0, tak więc mecz rewanżowy powinien stanowić dla piłkarzy z Old Trafford okazję ku postawieniu kropki nad i oraz na dopełnieniu formalności.

Póki co piłkarze Nottingham nie są w stanie wymyślić żadnych konstruktywnych rozwiązań, które mogłyby zapewnić im triumf nad Czerwonymi Diabłami. Ostatnie osiem gier bezpośrednich to triumfy Manchesteru, z tym że sześć z nich odbywało się jeszcze w poprzednim stuleciu. Pomimo niekorzystnego rezultatu w pierwszym meczu, przyjezdni na pewno dadzą z siebie wszystko, ponieważ nie mają nic do stracenia.

Manchester United – Nottingham kursy bukmacherów

LV BET przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Manchester wygra, kurs 1.40

Remis, kurs 4.90

Nottingham wygra, kurs 7.25

Manchester United – Nottingham nasze typy

Ekipa przyjezdnych rzuci się do ataku, jednak finalnie górą będą Czerwone Diabły.

Manchester United – Nottingham fakty meczowe

Dwa ostatnie pojedynki bezpośrednie to dwa zwycięstwa Czerwonych Diabłów – po 3:0 każdy

Mecz półfinałowy EFL Cup

Nottingham udowodnił wyższość nad Wolves w rundzie ćwierćfinałowej

Manchester United pięć poprzednich meczów

Manchester Utd – Reading 3:1

Nottingham – Manchester Utd 0:3

Arsenal – Manchester Utd 3:2

Crystal Palace – Manchester Utd 1:1

Manchester Utd – Manchester City 2:1

Nottingham pięć poprzednich meczów

Nottingham – Manchester Utd 0:3

Bournemouth – Nottingham 1:1

Nottingham – Leicester 2:0

Nottingham – Wolves 2:1

Blackpool – Nottingham 4:1

