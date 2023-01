Juventus – Lazio. Typy, kursy (02.02.2023)

Czwartkowa noc powinna przynieść sympatykom piłki nożnej wiele elektryzujących momentów. Klub z Turynu podejmie Lazio w ramach ćwierćfinału Pucharu Włoch.

Juventus – Lazio zapowiedź (czwartek, 21:00)

Punktowa kara pozbawiła piłkarzy Juventusu marzeń o scudetto, jednak turyńczycy mają coś sobie do udowodnienia. Tym bardziej, że Serie A to niejedyne rozgrywki, w których biorą udział. Stara Dama wyjdzie na to spotkanie podwójnie zmotywowana, ponieważ mecze z Lazio za każdym razem cechują się dużą emocjonalnością i intensywnością. Dodatkowej pikanterii powinien dodać fakt, że Juventus uległ drużynie Monza 0:2 w meczu 20 kolejki ligi włoskiej – nie ma chyba lepszej płachty na byka niż porażka z niżej notowanym przeciwnikiem.

Zawsze niebezpieczne Lazio potrafi rozbić AC Milan 4:0, by w kolejnym spotkaniu zremisować z Fiorentiną w kiepskim, rozczarowującym stylu. Jak już jednak wspominaliśmy, jest to zespół o ogromnym potencjale ofensywnym, tak więc możemy zacierać ręce na myśl o czwartkowym spotkaniu. Niech to będzie spektakularne widowisko!

Juventus – Lazio kursy bukmacherów

LV BET ustalił na to starcie następujące kursy:

Juventus wygra, kurs 2.05

Remis, kurs 3.40

Lazio wygra, kurs 3.70

Juventus – Lazio nasze typy

Choć kursy wskazują, że faworytem jest klub z Turynu, my spodziewamy się remisu po wyrównanym boju.

Nasze typy Remis 3.40 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie drużyny strzelą gola 1.85 ZAGRAJ

Juventus – Lazio fakty meczowe

Juventus nie zachował czystego konta w żadnym z ostatnich czterech meczów

W poprzedniej rundzie turyńczycy rozprawili się z Monzą

W 1/8 finału Pucharu Włoch Lazio pokonało drużynę z Bolonii

Juventus pięć poprzednich meczów

Juventus – Monza 0:2

Juventus – Atalanta 3:3

Juventus – Monza 2:1

Napoli – Juventus 5:1

Juventus – Udinese 1:0

Lazio pięć poprzednich meczów

Lazio – Fiorentina 1:1

Lazio – AC Milan 4:0

Lazio – Bologna 1:0

Sassuolo – Lazio 0:2

Lazio – Empoli 2:2

