Zagłębie Lubin – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (4.02.2023)

W sobotnim meczu dziewi臋tnastej kolejki PKO BP Ekstraklasy na boisko wybiegnie wicelider tabeli, kt贸rzy zmierzy si臋 na wyje藕dzie z Zag艂臋biem Lubin.聽

Zag艂臋bie Lubin – Legia Warszawa zapowied藕 (sobota, 20:00)

Zag艂臋bie Lubin zaliczy艂o do艣膰 nieudan膮 rund臋 jesienn膮. Na przestrzeni siedemnastu spotka艅 lubinianom uda艂o si臋 wygra膰 zaledwie czterokrotnie. Prze艂o偶y艂o si臋 to na nisk膮 pozycj臋 w tabeli i fakt, 偶e Zag艂臋bie znalaz艂o si臋 niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Wiosn臋 gospodarze rozpocz臋li jednak od wygranej. Czy zdo艂aj膮 tak偶e powalczy膰 o cho膰by punkt w swoim drugim tegorocznym meczu?

Mo偶e by膰 o to niezwykle trudno, bowiem przyjdzie im zmierzy膰 si臋 z zespo艂em, kt贸ry jesieni膮 pokaza艂, 偶e powraca do swojej dobrej dyspozycji. Legia Warszawa zgromadzi艂a w poprzedniej rundzie 32 punkty i tym samym zapewni艂a sobie “tytu艂” wicemistrza jesieni. Je艣li warszawianie chc膮 jeszcze marzy膰 o dogonieniu Rakowa, to takie mecze jak ten sobotni powinni wygrywa膰.

Zag艂臋bie Lubin – Legia Warszawa nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e po trzy oczka si臋gn膮 go艣cie.

Nasze typy Legia wygra mecz i wykona wi臋cej rzut贸w ro偶nych 3.75 Zagraj

Zagraj Legia wygra obie po艂owy i wykona wi臋cej rzut贸w ro偶nych 13.0 Zagraj

Zag艂臋bie Lubin – Legia Warszawa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

wygrana Zag艂臋bia, kurs: 3.40

remis, kurs: 3.50

wygrana Legii, kurs: 2.20

Zag艂臋bie Lubin – Legia Warszawa fakty meczowe

Zar贸wno Zag艂臋bie, jak i Legia wygra艂y swoje pierwsze mecze na wiosn臋

Legia wygra艂a 5 z 8 zimowych sparing贸w

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Legii

Zag艂臋bie Lubin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

艢l膮sk Wroc艂aw – Zag艂臋bie Lubin 0:3

Zag艂臋bie Lubin – Ludogorets 1:1

Zag艂臋bie Lubin – Graficar Beograd 3:0

Zag艂臋bie Lubin – Bohemians 1:1

Zag艂臋bie Lubin – Magdeburg 2:1

Legia Warszawa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia Warszawa – Korona Kielce 3:2

Legia Warszawa – Magdeburg 2:2

Legia Warszawa – Cukaricki 3:2

Legia Warszawa – Chemnitzer 3:2

Mezokevesd – Legia Warszawa 0:0

