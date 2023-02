Torino – Udinese 🇮🇹 Typy, kursy (05.02.2023)

W ramach 21. kolejki Serie A, pi艂karze Torino zagraj膮 na Stadio Olimpico di Torino z Udinese. B臋dzie to pojedynek 贸smego zespo艂u z si贸dm膮 ekip膮.

Torino – Udinese zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Sze艣膰 punkt贸w w pi臋ciu ostatnich ligowych meczach zdobyli pi艂karze Torino. Przypada na to jedno zwyci臋stwo oraz trzy remisy. Wygrana mia艂a miejsce w wyjazdowym starciu z Fiorentin膮, natomiast podzia艂y punkt贸w to potyczki z Veron膮, Salernitan膮 oraz Empoli. Torino zajmuje obecnie 贸sme miejsce i traci a偶 dziesi臋膰 oczek do sz贸stej Romy.

Na si贸dmej lokacie jest Udinese, kt贸re z kolei zdoby艂o pi臋膰 punkt贸w w pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynkach, wygrywaj膮c 1:0 z Sampdori膮 oraz remisuj膮c 1:1 z Empoli i 1:1 z Veron膮. Strata klubu z Udine do sz贸stej Romy wynosi osiem oczek.

Torino – Udinese nasze typy

Zak艂adamy, i偶 w niedzielne popo艂udnie zobaczymy wyr贸wnane starcie.

Torino – Udinese kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Torino wygra, kurs: 2.35

Remis, kurs: 3.25

Udinese wygra, kurs: 3.30

Torino – Udinese fakty meczowe

Torino wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Udinese wygra艂o jedno z pi臋ciu ostatnich star膰

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Udinese straci艂o gola

Torino pi臋膰 ostatnich spotka艅

Fiorentina – Torino 2:1

Empoli – Torino 2:2

Fiorentina – Torino 0:1

Torino – Spezia 0:1

AC Milan – Torino 0:1 (0:0)

Udinese pi臋膰 ostatnich spotka艅

Udinese – Verona 1:1

Sampdoria – Udinese 0:1

Udinese – Bologna 1:2

Juventus – Udinese 1:0

Udinese – Empoli 1:1

