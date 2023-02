Fiorentina – Bologna 🇮🇹 Typy, kursy (5.02.2023)

Niedzielne popołudnie przyniesie nam starcie dwudziestej pierwszej kolejki Serie A, w którym zmierzą się Fiorentina i Bologna.

Fiorentina – Bologna zapowiedź (niedziela, 18:00)

Fiorentina nie radzi sobie w tym sezonie najlepiej. Po rozegraniu dwudziestu spotkań ekipa z Florencji może pochwalić się tylko sześcioma zwycięstwami. Przekłada się to na dość niską – dwunastą – pozycję w tabeli. Ostatnie mecze także nie napawają optymizmem, bowiem Fiorentina nie wygrała żadnego z trzech ostatnich meczów.

Nieco więcej powodów do tego, by z optymizmem patrzeć w przyszłość ma Bologna, która nie przegrała żadnego z trzech ostatnich meczów, co przełożyło się na awans w ligowej hierarchii. Obecnie goście zajmują dziewiąte miejsce w Serie A. Czy teraz goście zdołają dopisać do swojego konta komplet oczek?

Fiorentina – Bologna nasze typy

Spodziewamy się, że po zwycięstwo sięgną gospodarze.

Nasze typy Fiorentina 1.85

Obie strzelą 1.90

Fiorentina – Bologna kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Fiorentiny, kurs: 1.85

remis, kurs: 3.60

wygrana Bologni, kurs: 4.60

Fiorentina – Bologna fakty meczowe

Fiorentina wygrała dwa z pięciu ostatnich meczów

Bologna przegrała dwa z pięciu ostatnich spotkań

Ostatnie spotkanie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Bologni

Fiorentina – pięć ostatnich spotkań

Fiorentina – Torino 2:1

Lazio – Fiorentina 1:1

Fiorentina – Torino 0:1

Roma – Fiorentina 2:0

Fiorentina – Sampdoria 1:0

Bologna – pięć ostatnich spotkań

Bologna – Spezia 2:0

Bologna – Cremonese 1:1

Lazio – Bologna 1:0

Udinese – Bologna 1:2

Bologna – Atalanta 1:2

