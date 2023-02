Inter – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (5.02.2023)

W niedzielnym hitowym spotkaniu dwudziestej pierwszej kolejki zmierz膮 si臋 ze sob膮 Inter i Milan. Kto b臋dzie g贸r膮 w derbowym spotkaniu?

Inter – Milan zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Inter od d艂u偶szego czasu stara si臋 zmniejszy膰 dystans dziel膮cy go od lidera z Neapolu. Sztuka ta p贸ki co nie uda艂a si臋 jednak mediola艅czykom i na p贸艂metku rywalizacji maj膮 ju偶 trzyna艣cie punkt贸w straty do Napoli. Teraz przed Interem kolejne trudne spotkanie. Czy uda si臋 zgarn膮膰 komplet punkt贸w?

Milan do pewnego czasu prezentowa艂 si臋 w tym sezonie naprawd臋 nie藕le. Ostatnie mecze to jednak starcie, kt贸rych kibice Rossoneri nie b臋d膮 wspomina膰 najlepiej. Ich ulubie艅cy nie wygrali 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅, co mocno wp艂yn臋艂o na sytuacj臋 Milanu w tabeli, gdzie go艣cie niedzielnego spotkania plasuj膮 si臋 obecnie na pi膮tym miejscu.

Inter – Milan nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e w derbach Mediolanu g贸r膮 b臋dzie Inter.

Nasze typy Inter 2.0 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.85 Zagraj

Inter – Milan kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Interu, kurs: 2.0

remis, kurs: 3.60

wygrana Milanu, kurs: 3.80

Inter – Milan fakty meczowe

Milan nie wygra艂 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅

Inter przegra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 ligowych

Poprzedni derby Mediolanu zako艅czy艂y si臋 zwyci臋stwem Interu

Inter – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – Atalanta 1:0

Cremonese – Inter 1:2

Inter – Empoli 0:1

Milan – Inter 0:3

Inter – Verona 1:0

Milan – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Milan – Sassuolo 3:5

Lazio – Milan 4:0

Milan – Inter 0:3

Lecce – Milan 2:2

Milan – Torino 0:1 (0:0)

