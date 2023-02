Vitality – Liquid: typy, kursy, promocje

Intel Extreme Masters 2023 w Katowicach wchodzi w decydującą fazę. Przed nami dwa spotkania ćwierćfinałowe, a na rywali w 1/2 finału czekają już G2 oraz Heroic. W jednym z dwóch meczów 1/4 finału, ekipa Vitality zmierzy się z Liquid. Która drużyna sięgnie po zwycięstwo i zagra o finał z G2?

Vitality – Liquid zapowiedź

Gracze Vitality rozpoczęli zmagania w Katowicach od pewnego zwycięstwa 2:0 z NIP. W kolejnym meczu europejska federacja poradziła sobie z fnatic, dzięki czemu zagrała decydujący mecz o półfinał IEM Katowice. Starcie z Heroic zakończyło się jednak pewnym zwycięstwem Heroic, które najpierw wygrało 16-7 na Inferno, a następnie zwyciężyło 16-4 na Overpassie.

Nieco inną drogę przeszli gracze Liquid, którzy z kolei najpierw wygrali 2-0 z IHC, ale później przegrali 0-2 z Natus Vincere, efektem czego spadli do dolnej drabinki i musieli rozegrać jeszcze dwa spotkania, by znaleźć się w ścisłym gronie drużyn. Amerykańska organizacja wygrała najpierw ze Spirit 2-1, a następnie pokonała FaZe 2-1, dzięki czemu zagra o półfinał z Vitality.

Vitality – Liquid promocje

Specjalną promocję na ten mecz przygotował bukmacher BETFAN, który gwarantuje kurs 100.00 na zwycięstwo Vitality lub Liquid. Oferta skierowana jest do nowych graczy, którzy muszą wykonać następujące kroki, by skorzystać z promocji:

Zarejestruj się w BETFAN z kodem GRAMGRUBO lub linkiem Wpłać dokładnie 40 zł Postaw 38 zł na dowolny kupon Zagraj za 2 zł typ z TEJ OFERTY na zwycięstwo Vitality lub Liquid Jeżeli trafisz, otrzymasz 176 zł, które możesz OD RAZU WYPŁACIĆ

Vitality – Liquid nasz typ

Choć to ekipa Liquid jest obecnie wyżej w rankingu hltv, typujemy tutaj zwycięstwo Vitality i liczymy przede wszystkim na kolejny, świetny występ w wykonaniu ZywOo.

Nasze typy Vitality wygra Kurs 100.00 Zgarnij 176 zł!

Vitality – Liquid kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował następujące kursy na ten mecz:

Vitality wygra, kurs: 1.66

Liquid wygra, kurs: 2.18

Vitality – Liquid zakłady

Wynik Vitality w dużej mierze zależy od formy ZywOo, który zdobył najwięcej eliminacji zarówno w starciu z Ninja in Pyjamas (47), jak i z fnatic (74). Ponadto we wspomnianych meczach, ZywOo miał również największy damage zadany rywalom. BETFAN przygotował linię 45.5 eliminacji ZywOo na dwóch mapach. Jest to ciekawa propozycja:

Typ: ZywOo powyżej 45.5 eliminacji, kurs: 1.85

W meczach o dużą stawkę niejednokrotnie drużyny nie chcą ryzykować straty broni, dlatego typujemy również, iż w meczu przynajmniej dwukrotnie rundy skończą się po upływie czasu.