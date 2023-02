Monaco – PSG 🇫🇷 Typy, kursy (11.02.2023)

W sobotnie popołudnie czeka nas bardzo ciekawe starcie w ramach dwudziestej trzeciej kolejki Ligue 1. Monaco podejmie na własnym stadionie PSG.

Monaco – PSG zapowiedź (sobota, 17:00)

Monaco radzi sobie w tym sezonie dość dobrze. Na ten moment ekipa z Księstwa ma na swoim koncie 44 punkty i zajmuje czwartą pozycję w tabeli. Ich strata do przewodzącego stawce PSG wynosi obecnie 10 punktów. W sobotę Monaco stanie przed szansą zmniejszenia dystansu do paryżan, jednak z pewnością nie będzie to proste.

PSG przegrało bowiem w tym sezonie tylko dwa spotkania. Cień nadziei może dać gospodarzom fakt, że w ostatnim czasie ekipa ze stolicy mierzy się z małym kryzysem, który sprawił, że gościom sobotniego spotkania przydarzyła się na przestrzeni pięciu poprzednich meczów jedna porażka i jeden remis.

Monaco – PSG nasze typy

Spodziewamy się zaciętego meczu i zwycięstwa gości.

Nasze typy Lionel Messi strzeli gola i powyżej 3.5 gola w meczu 4.50

PSG wygra mecz i strzeli w obu połowach 4.50

Monaco – PSG kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Monaco, kurs: 2.65

remis, kurs: 3.60

wygrana PSG, kurs: 2.60

Monaco – PSG fakty meczowe

PSG wygrało trzy z pięciu ostatnich spotkań ligowych

W pięciu ostatnich meczach w lidze Monaco nie zanotowało ani jednej porażki

Poprzednie starcie tych ekip zakończyło się remisem

Monaco – pięć ostatnich spotkań

Clermont – Monaco 0:2

Monaco – Auxerre 3:2

Marsylia – Monaco 1:1

Monaco – Ajaccio 7:1

Lorient – Monaco 2:2

PSG – pięć ostatnich spotkań

Marsylia – PSG 2:1

PSG – Toulouse 2:1

Montpellier – PSG 1:3

PSG – Reims 1:1

Pays de Cassel – PSG 0:7

