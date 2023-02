Ruch Chorzów – Chrobry Głogów 🇵🇱 Typy, kursy (11.02.2023)

W drugim sobotnim meczu Fortuna 1 Ligi zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny ze 艣cis艂ej czo艂贸wki stawki. Ruch Chorz贸w podejmie na w艂asnym terenie Chrobrego G艂og贸w.聽

Ruch Chorz贸w – Chrobry G艂og贸w zapowied藕 (sobota, 17:30)

Ruch Chorz贸w wykazuje w tym sezonie spore aspiracje do tego, by powalczy膰 o awans do PKO BP Ekstraklasy. Obecnie chorzowianie plasuj膮 si臋 na trzecim miejscu w tabeli i maj膮 na swoim koncie zaledwie dwie pora偶ki w obecnej kampanii 鈥 najmniej z wszystkich dru偶yn.

Je艣li wiosna b臋dzie dla Ruchu wygl膮da艂a tak jak jesie艅, to wydaje si臋, 偶e gospodarze sobotniego spotkania maj膮 szans臋 powalczy膰 o promocj臋 do Ekstraklasy. W sobot臋 przyjdzie im si臋 jednak zmierzy膰 z Chrobrym, kt贸ry na koniec rundy jesiennej r贸wnie偶 nie zwyk艂 przegrywa膰. Z pewno艣ci膮 b臋dzie to niezwykle interesuj膮ce starcie.

Ruch Chorz贸w – Chrobry G艂og贸w nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu i zwyci臋stwa gospodarzy.

Ruch Chorz贸w – Chrobry G艂og贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ruchu, kurs: 2.05

remis, kurs: 3.60

wygrana Chrobrego, kurs: 3.35

Ruch Chorz贸w – Chrobry G艂og贸w fakty meczowe

Ruch przegra艂 w tym sezonie tylko dwa mecze

Chrobry G艂og贸w wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Ruchu Chorz贸w

Ruch Chorz贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ruch Chorz贸w – GKS Jastrz臋bie 1:0

Rych Chorz贸w – Hutnik Krak贸w 1:1

Ruch Chorz贸w – Pni贸wek-74 Paw艂owice 2:0

Ruch Chorz贸w – Odra Wodzis艂aw 1:0

Ruch Chorz贸w – Skra Cz臋stochowa 0:0

Chrobry G艂og贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chrobry G艂og贸w – Lech Pozna艅 2 3:1

G贸rnik Polkowice – Chrobry G艂og贸w 1:2

Lechia Zielona G贸ra – Chrobry G艂og贸w 1:1

Chrobry G艂og贸w – B艂臋kitni Stargard 7:1

Chrobry G艂og贸w – Stal Rzesz贸w 3:3

