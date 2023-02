Werder Brema – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (11.02.2023)

W sobotnie popo艂udnie na muraw臋 wybiegnie trzecia dru偶yna tabeli niemieckiej Bundesligi. Borussia Dortmund zmierzy si臋 na wyje藕dzie z Werderem Brema.聽

Werder Brema – Borussia Dortmund zapowied藕 (sobota, 15:30)

Werder Brema przerwa艂 ostatnio swoj膮 z艂膮 pass臋 i wygra艂 dwa ligowe mecze z rz臋du. Przez to gospodarzom sobotniego meczu uda艂o si臋 zr贸wnowa偶y膰 wcze艣niejsze punktowe straty. Aktualnie Werder plasuje si臋 na 贸smym miejscu i traci 10 punkt贸w do podium, na kt贸rego najni偶szym stopniu znajduje si臋 sobotni rywal Werderu.

Borussia Dortmund wygra艂a swoje cztery ostatnie ligowe mecze. Nie poprawi艂o to jednak spektakularnie sytuacji BVB w tabeli. Strata do lidera z Monachium nie jest jednak du偶a, bowiem wynosi tylko trzy oczka. Jedno spotkanie mo偶e wi臋c wystarczy膰, by zr贸wna膰 si臋 punktami z Bayernem.

Werder Brema – Borussia Dortmund nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Borussia wygra i obie strzel膮 2.8 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola i powy偶ej 3.5 kartki 2.35 Zagraj

Werder Brema – Borussia Dortmund kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Werderu, kurs: 4.10

remis, kurs: 4.20

wygrana Borussii, kurs: 1.82

Werder Brema – Borussia Dortmund fakty meczowe

Borussia wygra艂a swoje cztery ostatnie ligowe spotkania

Werder wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 wygran膮 Werderu

Werder Brema – pi臋膰 ostatnich spotka艅

VfB Stuttgart – Werder Brema 0:2

Werder Brema – VfL Wolfsburg 2:1

Werder Brema – Union Berlin 1:2

FC Koeln – Werder Brema 7:1

Schalke 04 – Werder Brema 0:1

Borussia Dortmund – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bochum – Borussia Dortmund 1:2

Borussia Dortmund – Freiburg 5:1

Bayer – Borussia Dortmund 0:2

Mainz – Borussia Dortmund 1:2

Borussia Dortmund – Augsburg 4:3

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Leicester 鈥 Tottenham typy, kursy (11.02.2023)