Manchester City – Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (12.02.2023)

W ostatnim niedzielnym spotkaniu dwudziestej trzeciej kolejki Premier League na boisko wybiegnie wicelider tabeli, kt贸ry na w艂asnym terenie podejmie Aston Vill臋.聽

Manchester City – Aston Villa zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Manchester City nie wykorzysta艂 potkni臋cia Arsenalu i w ostatniej kolejce r贸wnie偶 przegra艂 sw贸j mecz. Strata “The Citizens” do “Kanonier贸w” niezmiennie wynosi wi臋c pi臋膰 punkt贸w przy jednym wi臋cej rozegranym meczu. Kolejna wpadka nie mo偶e si臋 ju偶 przydarzy膰 wiceliderowi. Na spotkanie z Aston Vill膮 pi艂karze Pepa Guardioli z pewno艣ci膮 wyjd膮 dodatkowo zmotywowani.

Czy Aston Villa zdo艂a przeciwstawi膰 si臋 Haalandowi i sp贸艂ce. Patrz膮c na ostatnie poczynania dru偶yny go艣ci mo偶na si臋 spodziewa膰, 偶e mog膮 sprawi膰 Manchesterowi City nieco k艂opot贸w. By膰 mo偶e b臋dzie to zbyt ma艂o, by z pojedynku wyj艣膰 zwyci臋sko, ale spodziewamy si臋, 偶e dla gospodarzy nie b臋dzie to spacerek.

Manchester City – Aston Villa kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy;

wygrana Manchesteru City, kurs: 1.25

remis, kurs: 6.50

wygrana Aston Villa, kurs: 11.0

Manchester City – Aston Villa fakty meczowe

Manchester City wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

Aston Villa przegra艂a tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Poprzednie spotkanie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Manchester City – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tottenham – Manchester City 1:0

Manchester City – Arsenal 1:0

Manchester City – Wolves 3:0

Manchester City – Tottenham 4:2

Manchester United – Manchester City 2:1

Aston Villa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Aston Villa – Leicester 2:4

Southampton – Aston Villa 0:1

Aston Villa – Leeds 2:1

Aston VIlla – Stevenage 1:2

Aston Villa – Wolves 1:1