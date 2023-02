Podbeskidzie – Odra Opole 🇵🇱 Typy, kursy (12.02.2023)

W niedzielnym meczu Fortuna 1 Ligi Odra Opole poszuka okazji na poprawienie swojej nie najlepszej sytuacji w tabeli. Czy uda si臋 wygra膰 z Podbeskidziem?聽

Podbeskidzie – Odra Opole zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Podbeskidzie prezentuje w tym sezonie bardzo przeci臋tn膮 dyspozycj臋, co dobrze odzwierciedla ich bilans 7 zwyci臋stw, 6 remis贸w i 5 pora偶ek, jak i 9. pozycja w tabeli. W ostatnim czasie ekipie z Bielska uda艂o si臋 unikn膮膰 pora偶ki. Na przestrzeni pi臋ciu poprzednich spotka艅 gospodarze niedzielnego spotkanie zanotowali 4 remisy i 1 zwyci臋stwo.

O wiele mniej powod贸w do optymizmu ma obecnie Odra Opole, kt贸ra wygra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅, natomiast a偶 trzy przegra艂a. Z tego wzgl臋du go艣cie ca艂y czas pozostaj膮 w strefie spadkowej, ale dystans do bezpiecznych pozycji wcale nie jest zbyt du偶y. Jedno zwyci臋stwo mog艂oby wystarczy膰, by zagwarantowa膰 sobie nieco spokoju.

Podbeskidzie – Odra Opole nasze typy

Spodziewamy si臋 skromnego zwyci臋stwa Podbeskidzia.

Nasze typy Podbeskidzie 1.6 Zagraj

Zagraj Podbeskidzie zdob臋dzie pierwsz膮 bramk臋 i wygra mecz 1.67 Zagraj

Podbeskidzie – Odra Opole kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Podbeskidzia, kurs: 1.62

remis, kurs: 4.15

wygrana Odry, kurs: 5.15

Podbeskidzie – Odra Opole fakty meczowe

Podbeskidzie zremisowa艂o cztery z ostatnich pi臋ciu ligowych mecz贸w

Odra Opole wygra艂a jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

Ostatnie spotkanie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Podbeskidzia

Podbeskidzie – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Podbeskidzie – Inhu艂e膰 0:1

Podbeskidzie – Alashkert 2:1

Podbeskidzie – Beroe 1:1

Podbeskidzie – GKS Jastrz臋bie 2:0

Podbeskidzie – Pni贸wek-74 Paw艂owice 1:0

Odra Opole – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Odra Opole – Polonia Bytom 1:1

Odra Opole – Opawa 0:1

Odra Opole – Pni贸wek-74 Paw艂owice 1:1

Skra Cz臋stochowa – Odra Opole 1:3

Odra Opole – G贸rnik Polkowice 2:0

