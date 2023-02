Niejasne informacje w sprawie Christiana Atsu. Co się dzieje z piłkarzem uwięzionym pod gruzami?

Christian Atsu to bez wątpienia jedna z najbardziej medialnych postaci, która ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło w tym tygodniu Turcję i Syrię.

Spływa do nas mnóstwo sprzecznych informacji dotyczących Christiana Atsu, który po trzęsieniu ziemi został uwięziony pod gruzami. Kilkukrotnie pojawiły się już wieści, jakoby piłkarz został odnaleziony, jednak błyskawicznie były one dementowane przez doniesienia o tym, że Atsu wciąż tkwi uwięziony w ruinach budynku.

Niejasna sytuacja Christiana Atsu

Tego jaka jest prawda nie wie nikt. O sprzecznych informacjach mówi nawet partnerka piłkarza, która stwierdziła, że wieści o sytuacji Atsu są “niejasne” i “szokujące”. Wszyscy wciąż żyją jednak nadzieją, że 60-krotny reprezentant Ghany wyjdzie z sytuacji cało.

– Nadal się modlę i wierzę, że on żyje. Klub potwierdzał, że został odnaleziony, żyje i został zabrany do szpitala, a 11 godzin później moje dzieci musiały usłyszeć z radia, że ​​nadal nie wiedzą, gdzie jest. Apeluję do klubu Hatayspor, władz tureckich i rządu brytyjskiego o wysłanie sprzętu do wyciągania ludzi z gruzów, zwłaszcza mojego partnera i ojca moich dzieci – powiedziała partnerka piłkarza, Claire Rupio.