🇫🇷 PSG – Bayern 🇩🇪 typy, kursy (14.02.2023)

Liga Mistrz贸w powraca w wielkim stylu. Ju偶 we wtorek na Parc des Princes PSG podejmie Bayern. Kto b臋dzie g贸r膮 w starciu dw贸ch wielkich marek?聽

PSG – Bayern zapowied藕 (wtorek, 21:00)

PSG bez wi臋kszych problem贸w zapewni艂o sobie awans do fazy pucharowej tegorocznej Ligi Mistrz贸w. Przez faz臋 grupow膮 uda艂o si臋 przej艣膰 such膮 stop膮 i unikn膮膰 nawet jednej pora偶ki. Rywalizacj臋 pary偶anie sko艅czyli co prawda na drugim miejscu, jednak mog膮 pochwali膰 si臋 takim samym bilansem jak Benfica, kt贸ra wygra艂a grup臋 H. Ze wzgl臋du na to, 偶e PSG zako艅czy艂o faz臋 grupow膮 za plecami Portugalczyk贸w, w 1/8 fina艂u zmuszeni b臋d膮 jednak zmierzy膰 si臋 z niezwykle utytu艂owanym rywalem.

Bayern przeszed艂 przez grupow膮 rywalizacj臋 jak burza. Bawarczykom uda艂o si臋 finiszowa膰 z kompletem zwyci臋stw przed Interem i Barcelon膮. Co wi臋cej, w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach Bayern odnotowa艂 tylko jedn膮 pora偶k臋 鈥 to mniej ni偶 PSG w dw贸ch ostatnich meczach. Czy pary偶anie zdo艂aj膮 zaskoczy膰 i na w艂asnym stadionie zdo艂aj膮 nawi膮za膰 walk臋 z ekip膮 z Monachium?

PSG – Bayern nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e niepokonany w Lidze Mistrz贸w Bayern ponownie poka偶e swoj膮 si艂臋.

PSG – Bayern kursy bukmacher贸w

PSG – Bayern fakty meczowe

Bayern przegra艂 w tym sezonie tylko jeden mecz

PSG przegra艂o swoje dwa ostatnie mecze

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Bayernu

PSG – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Monaco – PSG 3:1

Marsylia – PSG 2:1

PSG – Toulouse 2:1

Montpellier – PSG 1:3

PSG – Reims 1:1

Bayern – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bayern – Bochum 3:0

Wolfsburg – Bayern 2:4

Mainz – Bayern 0:4

Bayern – Eintracht 1:1

Bayern – Koeln 1:1