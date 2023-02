Arsenal – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (15.02.2023)

Przed nami zaleg艂e spotkanie dwunastej kolejki Premier League, kt贸re b臋dzie niezwykle istotne dla los贸w mistrzowskiego tytu艂u. Arsenal podejmie na Emirates Manchester City.聽

Arsenal – Manchester City zapowied藕 (艣roda, 20:30)

Arsenal spisuje si臋 w tym sezonie znakomicie i niespodziewanie sta艂 si臋 g艂贸wnym pretendentem do zwyci臋stwa w walce o mistrzowski tytu艂. W ostatnim czasie “Kanonierzy” prze偶ywaj膮 jednak ma艂y kryzys i nie potrafili triumfowa膰 w 偶adnym z trzech poprzednich spotka艅 we wszystkich rozgrywkach. Dotychczas nie wyrz膮dzi艂o to pozycji gospodarzy 艣rodowego meczu zbyt wielkiej szkody, jednak ewentualna pora偶ka z “The Citizens” mo偶e okaza膰 si臋 bardzo kosztowna.

Manchester City ma ju偶 na swoim koncie cztery pora偶ki w tym sezonie Premier League, ale niezmiennie jest w stanie utrzyma膰 si臋 za plecami Arsenalu. Pi艂karze Pepa Guardioli ju偶 w 艣rod臋 mog膮 zr贸wna膰 si臋 punktami z “Kanonierami” i wskoczy膰 na pozycj臋 lidera, jednak Arsenal wci膮偶 b臋dzie mia艂 do rozegrania jeden zaleg艂y mecz. Niemniej 艣rodowe spotkanie b臋dzie kluczowe dla los贸w tytu艂u.

Arsenal – Manchester City nasze typy

Wydaje si臋, 偶e obie dru偶yny mog膮 podzieli膰 si臋 punktami.

Nasze typy Remis 3.60 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.85 Zagraj

Arsenal – Manchester City kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Arsenalu, kurs: 2.90

remis, kurs: 3.60

wygrana Manchesteru City, kurs: 2.40

Arsenal – Manchester City fakty meczowe

Arsenal nie wygra艂 偶adnego z trzech ostatnich mecz贸w we wszystkich rozgrywkach

Manchester City przegra艂 trzy z dziesi臋ciu ostatnich mecz贸w

Ostatnie spotkanie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Manchesteru City

Arsenal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arsenal – Brentford 1:1

Everton – Arsenal 1:0

Manchester City – Arsenal 1:0

Arsenal – Manchester United 3:2

Tottenham – Arsenal 0:2

Manchester City – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester City – Aston Villa 3:1

Tottenham – Manchester City 1:0

Manchester City – Arsenal 1:0

Manchester City – Wolves 3:0

Manchester City – Tottenham 4:2

