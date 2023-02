🇵🇹 Braga – Fiorentina 🇮🇹 Typy, kursy (16.02.2023)

W czwartkowym meczu 1/16 fina艂u Ligi Konferencji Europy zmierz膮 si臋 ze sob膮 Braga i Fiorentina. Kto b臋dzie g贸r膮 w starciu rozgrywanym w Portugalii?聽

Braga – Fiorentina zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Braga mo偶e przyst臋powa膰 do tego meczu w zdecydowanie lepszych nastrojach ni偶 Fiorentina. Gospodarze wygrali cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w o stawk臋, natomiast go艣cie mieli w ostatnim czasie spory problem z tym, 偶eby m贸c schodzi膰 z boiska z podniesionymi g艂owami. Wygrali tylko jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w.

Fiorentina wydaje si臋 by膰 mimo wszystko zdecydowanie bardziej rozpoznawaln膮 mark膮 ni偶 Braga. Z tego wzgl臋du kursy proponowane przez bukmacher贸w s膮 do艣膰 wyr贸wnane. Wydaje si臋 jednak, 偶e to Portugalczycy maj膮 nieco wi臋ksze szanse na to, by przed rewan偶em znale藕膰 si臋 w bardziej komfortowej pozycji.

Braga – Fiorentina nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Braga 2.50 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.66 Zagraj

Braga – Fiorentina kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bragi, kurs: 2.50

remis, kurs: 3.35

wygrana Fiorentiny, kurs: 2.75

Braga – Fiorentina fakty meczowe

Braga wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Fiorentina przegra艂a swoje dwa ostatnie mecze w Serie A

Fiorentina strzeli艂a przynajmniej jednego gola w trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Braga – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Maritimo – Braga 1:2

Braga – Benfica 2:1 (1:1)

Braga – Famalicao 4:1

Sporting – Braga 5:0

Ferreira – Braga 1:2

Fiorentina – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Juventus – Fiorentina 1:0

Fiorentina – Bologna 1:2

Fiorentina – Torino 2:1

Lazio – Fiorentina 1:1

Fiorentina – Torino 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Barcelona 鈥 Manchester United (czwartek, 18:45)