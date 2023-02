Widzew – Śląsk Wrocław 🇵🇱 Typy, kursy (17.02.2023)

W drugim piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy na boisko wybiegnie rewelacja obecnych rozgrywek. Widzew podejmie na własnym stadionie Śląsk Wrocław.

Widzew – Śląsk Wrocław zapowiedź (piątek, 20:30)

Widzew radzi sobie w obecnej kampanii nadspodziewanie dobrze i cały czas udowadnia, że tę drużynę, pomimo roli beniaminka, stać na wiele. Na wiosnę łodzianie nie przegrali jeszcze żadnego spotkania, ale jednocześnie żadnego nie wygrali. Widzew otworzył bowiem nową rundę trzema kolejnymi remisami. Czy teraz uda się przełamać tę passę?

Wydaje się to bardzo prawdopodobne, bowiem Śląsk prezentuje się w tym sezonie raczej poniżej oczekiwań i stale okupuje miejsca w drugiej części tabeli. W ostatnich dwóch meczach wrocławianom udało się co prawda uniknąć porażki, jednak nie zmienia to faktu, że w piątkowym starciu nie będą faworytem.

Widzew – Śląsk Wrocław nasze typy

Spodziewamy się zwycięstwa Widzewa.

Nasze typy Widzew wygra mecz i powyżej 1.5 gola w 2. połowie 3.75 Zagraj

Zagraj Bez remisu w obu połowach i więcej goli w 2. połowie 6.50 Zagraj

Widzew – Śląsk Wrocław kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Widzewa, kurs: 2.05

remis, kurs: 3.60

wygrana Śląska, kurs: 3.70

Widzew – Śląsk Wrocław fakty meczowe

Widzew zremisował swoje trzy spotkania ligowe rozgrywane wiosną

Śląsk nie przegrał żadnego ze swoich dwóch ostatnich meczów

Ostatnie spotkanie tych drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem

Widzew – pięć ostatnich spotkań

Lechia Gdańsk – Widzew 0:0

Widzew – Jagiellonia 1:1

Widzew – Pogoń Szczecin 3:3

Widzew – Dinamo Batumi 4:2

Czeskie Budziejowice – Widzew 0:4

Śląsk Wrocław – pięć ostatnich spotkań

Śląsk Wrocław – Korona Kielce 1:1

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław 0:2

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin 0:3

Śląsk Wrocław – Mladost GAT 0:1

Śląsk Wrocław – Debrecen 3:1

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze