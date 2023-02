Newcastle – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.02.2023)

W sobot臋 czeka nas bardzo ciekawe spotkanie w Premier League. Newcastle, kt贸re prezentuje si臋 w tym sezonie bardzo dobrze podejmie Liverpool, kt贸ry boryka si臋 z kryzysem.

Newcastle – Liverpool zapowied藕 (sobota, 18:30)

Nawet pomimo tego, 偶e Newcastle wygra艂o tylko jeden z pi臋ciu ostatnich ligowych mecz贸w, “Sroki” ca艂y czas utrzymuj膮 si臋 w pierwszej czw贸rce stawki. Pokazuje to jak dobry pocz膮tek sezonu zanotowali gospodarze sobotniego spotkania. Wydaje si臋, 偶e teraz na pewno nie stoj膮 na straconej pozycji w starciu z Liverpoolem.

“The Reds” stale mierz膮 si臋 bowiem z w艂asnymi demonami i aktualnie plasuj膮 si臋 dopiero na dziewi膮tym miejscu w stawce. W zesz艂ym tygodniu uda艂o si臋 odnie艣膰 cenne zwyci臋stwo nad Evertonem i tym samym przerwa膰 naprawd臋 z艂膮 pass臋. Teraz o komplet punkt贸w mo偶e by膰 jednak niezwykle trudno.

Newcastle – Liverpool nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e oba Newcastle zdo艂a przechyli膰 na swoj膮 korzy艣膰 szal臋 zwyci臋stwa.

Nasze typy Newcastle wygra mecz Postaw 2 PLN Zgarnij 200 PLN

Newcastle – Liverpool kursy bukmacher贸w

Newcastle – Liverpool fakty meczowe

Liverpool wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 ligowych

W pi臋ciu ostatnich meczach w Premier League Newcastle odnotowa艂o cztery remisy

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Liverpoolu

Newcastle – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bournemouth – Newcastle 1:1

Newcastle – West Ham 1:1

Newcastle – Southampton 2:1

Southampton – Newcastle 0:1

Crystal Palace – Newcastle 0:0

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liverpool – Everton 2:0

Wolves – Liverpool 3:0

Brighton – Liverpool 2:1

Liverpool – Chelsea 0:0

Wolves – Liverpool 0:1