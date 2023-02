🇫🇷 Monaco – Bayer Leverkusen 🇩🇪 Typy, kursy (23.02.2023)

W jednym z ciekawiej zapowiadaj膮cych si臋 czwartkowych spotka艅 Ligi Europy zmierz膮 si臋 ze sob膮 Monaco i Bayer Leverkusen. Kto zapewni sobie awans do kolejnej rundy?聽

Monaco – Bayer Leverkusen zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Monaco nie zdo艂a艂o zako艅czy膰 rywalizacji w grupie Ligi Europy na pierwszym miejscu i teraz zmuszone jest przeprawi膰 si臋 przez faz臋 play-off. Bayer Leverkusen to jednak rywal, z kt贸rym z pewno艣ci膮 nie b臋dzie 艂atwo, co dobitnie pokaza艂 pierwszy mecz, kt贸ry Monaco co prawda wygra艂o, jednak kwestia awansu ca艂y czas pozostaje otwarta.

Na korzy艣膰 Francuz贸w dzia艂a膰 mo偶e fakt, 偶e Bayer nie radzi sobie w ostatnim czasie najlepiej w Bundeslidze. Niemcy wygrali tylko jeden z czterech ostatnich mecz贸w, a pozosta艂e trzy przegrali. Kibice mog膮 by膰 zaniepokojeni, bowiem ich ulubie艅cy zawodz膮 na krajowym podw贸rku i s膮 o krok od wypadni臋cia z europejskich puchar贸w.

Monaco – Bayer Leverkusen nasze typy

Spodziewamy si臋 kolejnego zaci臋tego meczu i zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Monaco 2.30 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.62 Zagraj

Monaco – Bayer Leverkusen kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Monaco, kurs: 2.30

remis, kurs: 3.65

wygrana Leverkusen, kurs: 3.05

Monaco – Bayer Leverkusen fakty meczowe

Bayer przegra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Monaco wygra艂o pi臋膰 ostatnich mecz贸w we wszystkich rozgrywkach

Pierwsze starcie tego dwumeczu zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Monaco 3:2

Monaco – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brest – Monaco 1:2

Bayer Leverkusen – Monaco 2:3

Monaco – PSG 3:1

Clermont – Monaco 0:2

Monaco – Auxerre 3:2

Bayer Leverkusen – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bayer Leverkusen – Mainz 2:3

Bayer Leverkusen – Monaco 2:3

Hoffenheim – Bayer Leverkusen 1:3

Augsburg – Bayer Leverkusen 1:0

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 0:2

