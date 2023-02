🇨🇭Basel – Trabzonspor 🇹🇷 Typy, kursy (23.02.2023)

Przed nami interesuj膮ce spotkanie Ligi Konferencji Europy. Czy Trabzonspor zdo艂a wykorzysta膰 zaliczk臋 z pierwszego meczu i wyeliminowa膰 Basel?聽

Basel – Trabzonspor zapowied藕 (czwartek, 21:00)

FC Basel mo偶e po偶egna膰 si臋 w tym roku z europejskimi pucharami wyj膮tkowo szybko. Szwajcarzy nie s膮 w stanie sprosta膰 nawet rywalom w Lidze Konferencji Europy i po pierwszej serii mecz贸w 1/16 fina艂u Ligi Konferencji Europy Basel znajduje si臋 w do艣膰 niekorzystnej sytuacji.

W pierwszym spotkaniu triumf zapewni艂 sobie bowiem Trabzonspor, kt贸ry do drugiego meczu mo偶e pochodzi膰 w o wiele lepszych nastrojach ni偶 gospodarze. Turcy radz膮 sobie nieco lepiej ju偶 na krajowym podw贸rku i wydaje si臋, 偶e pozostaj膮 oni faworytem do awansu do 1/8 fina艂u.

Basel – Trabzonspor nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Basel – Trabzonspor kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Basel, kurs: 2.35

remis, kurs: 3.50

wygrana Trabzonsporu, kurs: 3.0

Basel – Trabzonspor fakty meczowe

Basel przegra艂 trzy z sze艣ciu ostatnich mecz贸w

Trabzonspor wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Pierwsze spotkanie zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Trabzonsporu 1:0

Basel – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Basel – Servette 2:2

Trabzonspor – Basel 1:0

Basel – Sion 3:1

Grasshoppers – Basel 1:0

Grasshoppers – Basel 3:5

Trabzonspor – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Trabzonspor – Basel 1:0

Galatasaray – Trabzonspor 2:1

Trabzonspor – Antalyaspor 2:0

Hatayaspor – Trabzonspor 2:1

Trabzonspor – Istambulspor 4:0

