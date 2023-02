ŁKS – Chrobry Głogów 🇵🇱 Typy, kursy (25.02.2023)

W sobotnim meczu 21. kolejki Fortuna 1 Ligi czeka nas prawdziwe starcie na szczycie. 艁KS podejmie na w艂asnym stadionie Chrobrego G艂og贸w.聽

艁KS – Chrobry G艂og贸w zapowied藕 (sobota, 20:00)

艁KS rozgrywa naprawd臋 fantastyczny sezon i ma ogromne szanse na to, by ju偶 niebawem zapewni膰 sobie powr贸t do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie 艂odzianie zasiadaj膮 w fotelu lidera i maj膮 trzy oczka przewagi nad drugim miejscem. Przewaga nad zajmuj膮cym trzecie miejsce Chrobrym wynosi jednak ju偶 siedem punkt贸w, a w pi膮tek mo偶e powi臋kszy膰 si臋 do dziesi臋ciu.

Mo偶emy si臋 jednak spodziewa膰, 偶e Chrobry nie da 艂atwo za wygran膮. G艂ogowianie r贸wnie偶 radz膮 sobie w obecnej kampanii naprawd臋 dobrze i wcale nie s膮 bez szans na to, by awansowa膰 do PKO BP Ekstraklasy. W sobotnim meczu faworytem b臋dzie jednak zesp贸艂 gospodarzy.

艁KS – Chrobry G艂og贸w nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

艁KS – Chrobry G艂og贸w kursy bukmacher贸w

wygrana 艁KS-u, kurs: 1.90

remis, kurs: 3.60

wygrana Chrobrego, kurs: 4.20

艁KS – Chrobry G艂og贸w fakty meczowe

艁KS przegra艂 w tym sezonie tylko trzy mecze ligowe

Chrobry wygra艂 tylko jeden z trzech ostatnich mecz贸w w lidze

Poprzednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem 艁KS-u

艁KS – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Skra Cz臋stochowa – 艁KS 1:2

艁KS – GKS Tychy 1:1

艁KS – Csukszereda M. Ciuc 1:1

艁KS – Tad偶ykistan U20 1:1

艁KS – Worskla Po艂tawa 0:0

Chrobry G艂og贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chrobry G艂og贸w – Chojniczanka 3:1

Ruch Chorz贸w – Chrobry G艂og贸w 1:0

Chrobry G艂og贸w – Lech Pozna艅 2

G贸rnik Polkowice – Chrobry G艂og贸w 1:2

Lechia Zielona G贸ra – Chrobry G艂og贸w 1:1

