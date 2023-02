Cremonese – Roma 🇮🇹 Typy, kursy (28.02.2023)

W jednym z ostatnich spotka艅 23. kolejki w艂oskiej Serie A zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny z przeciwleg艂ych biegun贸w tabeli. Cremonese podejmie na w艂asnym terenie Rom臋.聽

Cremonese – Roma zapowied藕 (wtorek, 18:30)

Cremonese jest w tym momencie najpowa偶niejszym kandydatem do rych艂ego po偶egnania si臋 z Serie A. Po dwudziestu trzech kolejkach gospodarze wtorkowego spotkania maj膮 bowiem na sowim koncie zaledwie dziewi臋膰 punkt贸w. Strata to bezpiecznej strefy to natomiast ju偶 jedena艣cie oczek. Nie wygl膮da to zbyt optymistycznie.

Zbyt wielkich nadziei kibice gospodarzy na pewno nie wi膮偶膮 r贸wnie偶 z najbli偶szym meczem, w kt贸rym ich ulubie艅cy zmierz膮 si臋 z Rom膮. Rzymianie wydaj膮 si臋 by膰 w tym sezonie bardzo mocni i na ten moment plasuj膮 si臋 na czwartym miejscu w tabeli, cho膰 trzeba przyzna膰, 偶e maj膮 r贸wnie偶 ca艂kiem realne szanse nawet na wicemistrzostwo.

Cremonese – Roma nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Roma 1.78 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.68 Zagraj

Cremonese – Roma kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Cremonese, kursy: 5.30

remis, kurs: 3.55

wygrana Romy, kurs: 1.78

Cremonese – Roma fakty meczowe

Roma przegra艂a jeden z pi臋ciu ostatnich ligowych mecz贸w

Cremonese nie wygra艂o w tym sezonie ani jednego meczu

Poprzednie starcie obu dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Cremonese

Cremonese – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Torino – Cremonese 2:2

Napoli – Cremonese 3:0

Cremonese – Lecce 0:2

Roma – Cremonese 1:2

Cremonese – Inter 1:2

Roma – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Roma – Salzburg 2:0

Roma – Verona 1:0

Salzburg – Roma 1:0

Lecce – Roma 1:1

Roma – Empoli 2:0