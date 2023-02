Juventus – Torino 🇮🇹 Typy, kursy (28.02.2023)

W drugim z wtorkowych mecz贸w Serie A zmierz膮 si臋 ze sob膮 w derbach Turynu Juventus i Torino. Kto b臋dzie g贸r膮 w tym starciu?聽

Juventus – Torino zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Obecny sezon jest dla Juventusu niezwykle trudny w zwi膮zku z kar膮 odj臋cia pi臋tnastu oczek. Gdyby nie to gospodarze wtorkowego meczu plasowali by si臋 obecnie na drugim miejscu w tabeli. Zajmuj膮 jednak obecnie 贸sme miejsce i wydaj膮 si臋 mocno zdeterminowani, by jeszcze powalczy膰 o udzia艂 w europejskich pucharach.

Torino zajmuje natomiast w tabeli dziewi膮te miejsce, wi臋c we wtorek b臋dziemy 艣wiadkami starcia dru偶yn, kt贸re s膮siaduj膮 ze sob膮 nie tylko pod wzgl臋dem geograficznym, ale r贸wnie偶 je艣li chodzi o miejsce w Serie A. W ostatnim czasie Torino mia艂o ma艂y problem z dopisywaniem do swojego konta komplet贸w punkt贸w. Czy sztuka ta powiedzie im si臋 teraz?

Juventus – Torino nasze typy

Spodziewamy si臋 triumfu gospodarzy.

Juventus – Torino kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Juventusu, kurs: 1.76

remis, kurs: 3.65

wygrana Torino, kurs: 5.30

Juventus – Torino fakty meczowe

Juventus wygra艂 trzy ostatnie mecze ligowe

Torino wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Ostatnie derby Turynu zako艅czy艂y si臋 zwyci臋stwem Juventusu

Juventus – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Nantes – Juventus 0:3

Spezia – Juventus 0:2

Juventus – Nantes 1:0

Juventus – Fiorentina 1:0

Salernitana – Juventus 0:3

Torino – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Torino – Cremonese 2:2

Milan – Torino 1:0

Torino – Udinese 1:0

Fiorentina – Torino 2:1

Empoli – Torino 2:2