Liverpool – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (05.03.2023)

W hicie 26. kolejki Premier League, Liverpool zagra na Anfield z Manchesterem United. Czy “Czerwone Diab艂y” p贸jd膮 za ciosem i zgarn膮 chocia偶by punkt na obiekcie rywala?聽

Liverpool – Manchester United zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Podopieczni Juergena Kloppa wr贸cili na w艂a艣ciw膮 艣cie偶k臋, czego dowodem jest dorobek dziesi臋ciu punkt贸w w czterech ostatnich ligowych meczach. Liverpool zanotowa艂 trzy zwyci臋stwa oraz jeden remis. Aktualnie “The Reds” s膮 na sz贸stej pozycji i trac膮 sze艣膰 oczek do czwartego Tottenhamu.

Na trzeciej pozycji jest Manchester United, kt贸ry ma za sob膮 zwyci臋stwo w Carabao Cup, a tak偶e wygran膮 w kolejnej rundzie Pucharu Anglii. Teoretycznie zesp贸艂 z Old Traford mo偶e jeszcze w艂膮czy膰 si臋 do walki o mistrzostwo kraju, gdy偶 strata do lidera – Arsenalu, wynosi jedena艣cie oczek, przy czym “Kanonierzy” rozegrali o jeden mecz wi臋cej.

Liverpool – Manchester United nasze typy

Liverpool – Manchester United kursy bukmacher贸w

Liverpool – Manchester United fakty meczowe

Liverpool wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Manchester United wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich star膰

W dw贸ch z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Manchester United zachowa艂 czyste konto

Liverpool pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liverpool – Wolves 2:0

Crystal Palace – Liverpool 0:0

Liverpool – Real Madryt 2:5

Newcastle – Liverpool 0:2

Liverpool – Everton 2:0

Manchester United pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester United – West Ham 3:1

Manchester United – Newcastle 2:0

Manchester United – Barcelona 2:1

Manchester United – Leicester 3:0

Barcelona – Manchester United 2:2