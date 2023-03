Napoli – Lazio 🇮🇹 Typy, kursy (3.03.2023)

W pierwszym pi膮tkowym meczu 25. kolejki Serie A czeka nas bardzo ciekawe starcie Napoli z Lazio. Czy go艣cie zdo艂aj膮 urwa膰 cho膰by jeden punkt liderowi?聽

Napoli – Lazio zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

W pi膮tkowy wiecz贸r na boisko wybiegn膮 pi艂karze dru偶yny, kt贸ra z ogromn膮 przewag膮 przewodzi stawce i pewnym krokiem zmierza po scudetto. Wydaje si臋, 偶e spotkanie z Lazio jest tylko przystankiem na drodze do wielkiego triumfu. Napoli mo偶e podej艣膰 do tego meczu z ch艂odn膮 g艂ow膮, gdy偶 nawet ewentualna pora偶ka nie wp艂ynie na ich sytuacj臋 w tabeli.

O wiele wi臋cej do stracenia i o wiele wi臋cej do zyskania ma natomiast w tym starciu Lazio. Ekipa z Rzymu plasuje si臋 na pograniczu awansu do Ligi Mistrz贸w, a dystans pomi臋dzy drugim i pi膮tym miejscem w Serie A wynosi zaledwie trzy oczka. Z pewno艣ci膮 jest o co gra膰 i mo偶emy by膰 pewni, 偶e walka o miejsca za plecami Napoli b臋dzie niezwykle ciekawa.

Napoli – Lazio nasze typy

Mimo wszystko spodziewamy si臋 pewnego triumfu gospodarzy.

Nasze typy Napoli 1.67

Obie strzelą - nie 1.84

Napoli – Lazio kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Napoli, kurs: 1.67

remis, kurs: 3.90

wygrana Lazio, kurs: 5.50

Napoli – Lazio fakty meczowe

Napoli przegra艂o w tym sezonie tylko jeden mecz

Napoli wygra艂o pi臋膰 ostatnich ligowych spotka艅

Lazio wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

Napoli – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Empoli – Napoli 0:2

Eintracht Frankfurt – Napoli 0:2

Sassuolo – Napoli 0:2

Napoli – Cremonese 3:0

Spezia – Napoli 0:3

Lazio – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lazio – Sampdoria 1:0

CFR Cluj – Lazio 0:0

Salernitana – Lazio 0:2

Lazio – CFR Cluj 1:0

Lazio – Atalanta 0:2

