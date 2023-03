Górnik Zabrze – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (4.03.2023)

W trzecim z sobotnich mecz贸w 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierz膮 si臋 ze sob膮 G贸rnik Zabrze i Legia Warszawa. Kto b臋dzie g贸r膮 w tym starciu?

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa zapowied藕 (pi膮tek, 20:00)

Po rozegraniu dwudziestu dw贸ch spotka艅 G贸rnik Zabrze zajmuje dopiero trzynaste miejsce w tabeli i zdecydowanie nie daje w tym sezonie swoim kibicom zbyt wielu powod贸w do optymizmu. Trudno si臋 spodziewa膰, by mia艂o to ulec zmianie w sobot臋, kiedy do Zabrza przyjedzie zesp贸艂 wicelidera.

Legia Warszawa dobrze zako艅czy艂a rund臋 jesienn膮 i r贸wnie dobrze wesz艂a w rund臋 wiosenn膮. Strata do Legii Warszawa jednak nie topnieje. Mo偶emy si臋 spodziewa膰, 偶e “Wojskowi” nie poddadz膮 si臋 do ostatniej kolejki, a tak偶e z pewno艣ci膮 powalcz膮 o komplet punkt贸w w sobotnim starciu.

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Legia Warszawa 2.38 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.75 Zagraj

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana G贸rnika, kurs: 3.10

remis, kurs: 3.40

wygrana Legii, kurs: 2.38

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa fakty meczowe

Legia nie przegra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅

G贸rnik wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 w lidze

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

G贸rnik Zabrze – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stal Mielec – G贸rnik Zabrze 0:1

Rak贸w Cz臋stochowa – G贸rnik Zabrze 2:0

G贸rnik Zabrze – Radomiak 0:0

G贸rniki Zabrze – Lechia Gda艅sk 1:1

Cracovia – G贸rnik Zabrze 2:0

Legia Warszawa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lechia Zielona G贸ra – Legia Warszawa 0:3

Legia Warszawa – Widzew 2:2

Piast Gliwice – Legia Warszawa 0:1

Legia Warszawa – Cracovia 2:2

Zag艂臋bie Lubin – Legia Warszawa 1:2

