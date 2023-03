Lechia Gdańsk – Miedź Legnica 🇵🇱 Typy, kursy (10.03.2023)

W piątkowe popołudnie czeka nas starcie dwóch drużyn, która aktualnie znajdują się na dnie tabeli PKO BP Ekstraklasy. Lechia Gdańsk podejmie na własnym terenie Miedź Legnicę.

Lechia Gdańsk – Miedź Legnica zapowiedź (piątek, 18:00)

Lechia Gdańsk radzi sobie w rundzie wiosennej naprawdę słabo, co posadą przypłacił trener Tomasz Kaczmarek. Przypomnijmy bowiem, że na wiosnę gdańszczanie wygrali zaledwie jedno z sześciu ligowych spotkań i wylądowali na przedostatnim miejscu w tabeli. W piątek sytuacja Lechii może stać się jednak jeszcze gorsza.

Gdańszczanie zmierzą się bowiem na własnym terenie z Miedzią Legnica i jeśli przegrają, to bardzo prawdopodobne, że wylądują na ostatnim miejscu w stawce. Nie będzie to raczej spacerek, gdyż po fatalnym początku sezonu Miedź w końcu zdołała nieco poprawić swoją formę i co jakiś czas prezentują się naprawdę dobrze.

Lechia Gdańsk – Miedź Legnica nasze typy

Spodziewamy się zaciętego meczu i wygranej gości.

Lechia Gdańsk – Miedź Legnica kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Lechii, kurs: 2.55

remis, kurs: 3.50

wygrana Miedzi, kurs: 3.01

Lechia Gdańsk – Miedź Legnica fakty meczowe

Lechia wygrała w rundzie jesiennej tylko jedno spotkanie

Miedź przegrała tylko dwa mecze na wiosnę

Ostatnie spotkanie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Miedzi

Lechia Gdańsk – pięć ostatnich spotkań

Lech Poznań – Lechia Gdańsk 5:0

Lechia Gdańsk – Radomiak 1:3

Korona Kielce – Lechia Gdańsk 1:0

Lechia Gdańsk – Widzew 0:0

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk 1:1

Miedź Legnica – pięć ostatnich spotkań

Miedź Legnica – Jagiellonia 1:1

Zagłębie Lubin – Miedź Legnica 2:1

Miedź Legnica – Wisła Płock 2:1

Warta Poznań – Miedź Legnica 1:1

Lech Poznań – Miedź Legnica 1:0