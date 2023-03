Bournemouth – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (11.03.2023)

Po imponującym zwycięstwie nad Manchesterem United Liverpool czeka – z pozoru – o wiele łatwiejsze spotkanie. W sobotnie popołudnie “The Reds” zagrają na wyjeździe z Bournemouth.

Bournemouth – Liverpool zapowiedź (sobota, 13:30)

Przed Bournemouth kolejne niezwykle trudne starcie. Los w ostatnim czasie nie oszczędza “Wisienek” i ostatnia drużyna w tabeli angielskiej Premier League miała w dwóch ostatnich spotkaniach okazję zmierzyć się z pierwszą i drugą drużyną w stawce. Teraz przyszła pora na starcie z Liverpoolem, który napędzony jest fantastycznym triumfem nad Manchesterem United.

Spotkanie “The Reds” z poprzedniej kolejki z pewnością przejdzie do historii. Liverpool rozegrał kapitalne spotkanie i nie pozostawił “Czerwonym Diabłom” cienia szans na to, by nawiązać w tym meczu walkę. Teraz wydaje się, że piłkarzy Jurgena Kloppa czeka o wiele łatwiejsze wyzwanie.

Bournemouth – Liverpool nasze typy

Spodziewamy się pewnego zwycięstwa gości.

Nasze typy Liverpool 1.47 Zagraj

Zagraj Obie strzelą - nie 2.0 Zagraj

Bournemouth – Liverpool kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Bournemouth, kurs: 6.64

remis, kurs: 5.0

wygrana Liverpoolu, kurs: 1.47

Bournemouth – Liverpool fakty meczowe

Bournemouth przegrał swoje dwa ostatnie spotkania w lidze

Liverpool nie przegrał żadnego z pięciu ostatnich ligowych spotkań

Poprzednie spotkanie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Liverpoolu 9:0

Bournemouth – pięć ostatnich spotkań

Arsenal – Bournemouth 3:2

Bournemouth – Manchester City 1:4

Wolves – Bournemouth 0:1

Bournemouth – Newcastle 1:1

Brighton – Bournemouth 1:0

Liverpool – pięć ostatnich spotkań

Liverpool – Manchester United 7:0

Liverpool – Wolves 2:0

Crystal Palace – Liverpool 0:0

Liverpool – Real Madryt 2:5

Newcastle – Liverpool 0:2