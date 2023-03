Radomiak – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (17.03.2023)

Dru偶yna wicelidera powalczy w pi膮tek o kolejne ligowe zwyci臋stwo. Tym razem Legia Warszawa zagra na wyje藕dzie z Radomiakiem. Czy gospodarzom uda si臋 zaskoczy膰 “Wojskowych”?聽

Radomiak – Legia Warszawa zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Radomiak mia艂 ju偶 w tym sezonie sw贸j lepszy moment, jednak trzeba przyzna膰, 偶e w ostatnim czasie zesp贸艂 Mariusza Lewandowskiego nie radzi sobie najlepiej. Radomianie plasuj膮 si臋 na dziewi膮tym miejscu w tabeli i zar贸wno od miejsca w pucharach, jak i strefy spadkowej dzieli ich bardzo por贸wnywalny dystans.

Legia Warszawa to natomiast wicelider tabeli, kt贸ry konsekwentnie dopisuje do swojego konta kolejne punkty. Warszawianie radz膮 sobie w tym sezonie naprawd臋 bardzo dobrze, jednak mo偶e to nie wystarczy膰, by zdo艂a膰 nawi膮za膰 walk臋 z Rakowem Cz臋stochowa, kt贸ry wyra藕nie odskoczy艂 stawce.

Radomiak – Legia Warszawa nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Legia Warszawa 2.29 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 2.06 Zagraj

Radomiak – Legia Warszawa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Radomiaka, kurs: 3.15

remis, kurs: 3.30

wygrana Legii, kurs: 2.29

Radomiak – Legia Warszawa fakty meczowe

Legia przegra艂a w tym sezonie tylko trzy spotkania

Radomiak przegra艂 swoje dwa ostatnie mecze ligowe

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Legii

Radomiak – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Korona Kielce – Radomiak 2:1

Radomiak – Zag艂臋bie Lubin 0:1

Lechia Gda艅sk – Radomiak 1:3

Radomiak – Jagiellonia 0:0

G贸rnik Zabrze – Radomiak 0:0

Legia Warszawa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia Warszawa – Stal Mielec 2:0

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa 0:1

Lechia Zielona G贸ra – Legia Warszawa 0:3

Legia Warszawa – Widzew 2:2

Piast Gliwice – Legia Warszawa 0:1