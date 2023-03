FC Barcelona – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (19.03.2023)

“Duma Katalonii” i “Kr贸lewscy” mierzyli si臋 ju偶 ze sob膮 w tym sezonie dwukrotnie. Oba te spotkania pad艂y 艂upem FC Barcelony. Kto b臋dzie g贸r膮 tym razem?聽

FC Barcelona – Real Madryt zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Kibice La Liga nie mog膮 w ostatnim czasie narzeka膰 na niedob贸r emocji. W przeci膮gu zaledwie trzech miesi臋cy 艣cie偶ki Realu Madryt i FC Barcelony przeci臋艂y si臋 ju偶 dwukrotnie. Teraz przysz艂a pora na trzecie starcie, w kt贸rym Katalo艅czycy maj膮 szans臋 na skompletowanie hat tricka zwyci臋stw nad swoimi odwiecznymi rywalami. Czy sztuka ta im si臋 powiedzie?

Jest na to ca艂kiem spora szansa, bowiem Lewandowski i sp贸艂ka udowodnili ju偶, 偶e na krajowym podw贸rku radz膮 sobie w tym sezonie wy艣mienicie. Barcelona pewnym krokiem zmierza po kolejne mistrzostwo Hiszpanii i wydaje si臋, 偶e najbli偶sze spotkanie b臋dzie dla Realu ostatni膮 szans膮 na to, by zatrzyma膰 ekip臋 Xaviego.

FC Barcelona – Real Madryt nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e w tym meczu g贸r膮 b臋dzie FC Barcelona.

FC Barcelona – Real Madryt fakty meczowe

Dwa ostatnie starcia tych dru偶yn zako艅czy艂y si臋 zwyci臋stwem Barcelony

Real wygra艂 tylko dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Barcelona wygra艂a swoje ostatnie trzy spotkania na krajowym podw贸rku

FC Barcelona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Athletic Bilbao – FC Barcelona 0:1

FC Barcelona – Valencia 1:0

Real Madryt – FC Barcelona 0:1

Almeria – FC Barcelona 1:0

Manchester Untied – FC Barcelona 2:1

Real Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Madryt – Liverpool 1:0

Real Madryt – Espanyol 3:1

Betis – Real Madryt 0:0

Real Madryt – FC Barcelona 0:1

Real Madryt – Atletico Madryt 1:1