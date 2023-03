Accrington – Plymouth 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (21.03.2023)

Rozpoczyna si臋 przerwa zwi膮zana z meczami reprezentacji. Kibice dru偶yn z trzeciego poziomu angielskich rozgrywek z pewno艣ci膮 nie b臋d膮 si臋 jednak nudzi膰.

Accrington – Plymouth zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Plymouth to jeden z g艂贸wnych faworyt贸w do awansu do Championship. Rywalizacja b臋dzie jednak niezwykle zaci臋ta, bowiem o powr贸t na zaplecze Premier League zamierza powalczy膰 kilka du偶ych marek. Na ten moment go艣cie wtorkowego spotkania zajmuj膮 drugie miejsce w tabeli , cho膰 w ostatnim czasie nie uda艂o im si臋 ustrzec kilku wpadek.

We wtorek go艣cie b臋d膮 mieli naprawd臋 spor膮 szans臋 na to, by niewielkim nak艂adem si艂 podreperowa膰 sw贸j dorobek punktowy. Accrington to bowiem zesp贸艂, kt贸ry plasuje si臋 w strefie spadkowej i w obecnym sezonie wygra艂 zaledwie osiem spotka艅. Wydaje si臋, 偶e go艣cie maj膮 spore szanse na triumf.

Accrington – Plymouth nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Accrington – Plymouth kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Accrington, kurs: 3.75

remis, kurs: 3.50

wygrana Plymouth, kurs: 1.90

Accrington – Plymouth fakty meczowe

Plymouth przegra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich ligowych mecz贸w

Accrington wygrali tylko osiem mecz贸w w lidze

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 triumfem Plymouth

Accrington – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Accrington – Milton Keynes 0:1

Accrington – Portsmouth 1:3

Charlton – Accrington 1:1

Ipswich – Accrington 3:0

Accrington – Forest Green 2:1

Plymouth – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Plymouth – Forest Green 2:0

Barnsley – Plymouth 3:0

Plymouth – Derby 2:1

Plymouth – Charlton 2:0

Pererborough – Plymouth 5:2