🇮🇹 Włochy – Anglia 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (23.03.2023)

Startuj膮 eliminacje do mistrzostw Europy. Ju偶 pierwszego dnia rywalizacji czeka nas prawdziwy hit. W czwartek W艂ochy podejm膮 na w艂asnym stadionie reprezentacj臋 Anglii.聽

W艂ochy – Anglia zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Po absencji na katarskim mundialu reprezentacja W艂och pragnie jak najszybciej wr贸ci膰 do wielkiego futbolu. Okazja do tego, by zaznaczy膰 swoj膮 obecno艣膰 i pokaza膰 ambicje nadarzy si臋 ju偶 w czwartek w starciu z Anglikami. Spotkanie to b臋dzie dla tych drugich kolejn膮 okazj膮 do rewan偶u za fina艂 ostatnich mistrzostw Europy.

Na drodze do Euro 2024 W艂osi spotkaj膮 na swojej drodze kilku dobrych znajomych. Mowa tu o wspomnianych Anglikach, ale r贸wnie偶 o Macedonii P贸艂nocnej, kt贸ra pozbawi艂a gospodarzy czwartkowego spotkania marze艅 o wyje藕dzie na ubieg艂oroczny mundial. Rywalizacja b臋dzie zaci臋ta i ju偶 od pierwszego meczu towarzyszy膰 b臋d膮 nam ogromne emocje.

W艂ochy – Anglia nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu, kt贸ry mo偶e zako艅czy膰 si臋 remisem.

Nasze typy Remis 3.20 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.94 Zagraj

W艂ochy – Anglia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana W艂och贸w, kurs: 2.83

remis, kurs: 3.20

wygrana Anglik贸w, kurs: 2.61

W艂ochy – Anglia fakty meczowe

W艂ochy wygra艂y trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Anglia przegra艂a tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Anglia nie wygra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w z W艂ochami

W艂ochy – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Austria – W艂ochy 2:0

Albania – W艂ochy 1:3

W臋gry – W艂ochy 0:2

W艂ochy – Anglia 1:0

Niemcy – W艂ochy 5:2

Anglia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Anglia – Francja 1:2

Anglia – Senegal 3:0

Walia – Anglia 0:3

Anglia – USA 0:0

Anglia – Iran 6:2