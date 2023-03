Dawid Kownacki: “Poczułem się, jakby mnie ktoś strzelił w twarz”

Dawid Kownacki nie otrzymał powołania na marcowe mecze reprezentacji Polski. Napastnik głośno wyraził swoje niezadowolenie z tego powodu w wywiadzie na kanale Foot Truck.

Pomimo świetnej formy, na którą składają się 13 goli i 8 asyst, które Kownacki zapisał na swoim koncie w 26 spotkaniach, napastnik Fortuny Duesseldorf nie mógł liczyć na powołanie do reprezentacji Polski. 26-latek jest bez wątpienia jednym z największych nieobecnych marcowego zgrupowania.

Kownacki niezadowolony z decyzji Santosa

Dawid Kownacki głośno wyraził swoje niezadowolenie będące efektem decyzji Fernando Santosa: – Liczyłem na to, że dostanę powołanie. Bo kiedy, jak nie teraz? Jestem w swojej najlepszej formie od dłuższego czasu, wykręcam dobre liczby, gram regularnie, gram wszystko praktycznie. Też, patrząc na sytuację i konkurencję w kadrze, to wydaje mi się, że mogłem spodziewać się tego powołania. Ale dzisiaj zobaczyłem, że mnie nie ma. Trochę poczułem się, jakby mnie ktoś strzelił w twarz – powiedział piłkarz w rozmowie na łamach programu Foot Truck.

– Nikt do mnie nie dzwonił, nie miałem też żadnego sygnału, czy ktoś ze sztabu obserwował mnie na jakimś meczu. Jedyny sygnał, jaki miałem, to od doktora reprezentacji, kiedy trzy czy cztery tygodnie temu złapałem uraz. Dostałem telefon z zapytaniem, co się stało i jak sprawa wygląda, bo wiem, że co poniedziałek zdawał raport trenerowi o stanie zdrowia zawodników. Dzięki temu wiedziałem, że jest zainteresowanie moją osobą, ale tak poza tym żadnych sygnałów nie dostawałem – dodał.

Pierwszy mecz pod wodzą Fernando Santosa reprezentacja Polski rozegra już w piątek 24 marca o godzinie 20:45. Rywalem Biało-Czerwonych będzie kadra Czech.