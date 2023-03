🇫🇷 Francja – Holandia 🇳🇱 Typy, kursy (24.03.2023)

Przed nami hitowe spotkanie pierwszej kolejki spotka艅 eliminacji do Euro 2024. Francja podejmie na w艂asnym boisku Holandi臋.聽

Francja – Holandia zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

To b臋dzie spotkanie finalisty i 膰wier膰finalisty zesz艂orocznego mundialu. Francji uda艂o si臋 dotrze膰 do fina艂u i “Tr贸jkolorowi” byli o krok od ko艅cowego triumfu, jednak zostali pozbawieni marze艅 przez reprezentacj臋 Argentyny. Teraz Francuzi przyst臋puj膮 do eliminacji do kolejnego turnieju. Awans powinien by膰 dla nich formalno艣ci膮.

Holendrom uda艂o si臋 dotrze膰 do fazy 膰wier膰fina艂u katarskiego mundialu, gdzie jednak podobnie jak Francja uzna膰 musieli wy偶szo艣膰 reprezentacji Argentyny. Teraz obie dru偶yny powalcz膮 ze sob膮 w pierwszym meczu eliminacji do Euro 2024. Minimalnym faworytem tego starcia wydaj膮 si臋 by膰 “Tr贸jkolorowi”.

Francja – Holandia nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Francja 1.73 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.85 Zagraj

Francja – Holandia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Francji, kurs: 1.73

remis, kurs: 3.90

wygrana Holandii, kurs: 4.60

Francja – Holandia fakty meczowe

Francja wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Holandia przegra艂a tylko jeden z dwudziestu ostatnich mecz贸w

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Holandii

Francja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Argentyna – Francja 4:3 (2:2)

Francja – Maroko 2:0

Anglia – Francja 1:2

Francja – Polska 3:1

Tunezja – Francja 1:0

Holandia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Holandia – Argentyna 2:3 (2:2)

Holandia – USA 3:1

Holandia – Katar 2:0

Holandia – Ekwador 1:1

Senegal – Holandia 0:2