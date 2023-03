🇵🇱 Polska – Albania 🇦🇱 Typy, kursy (27.03.2023)

Przed nami drugi聽eliminacyjny聽mecz reprezentacji Polski. Czy bia艂o-czerwoni zdo艂aj膮 si臋 podnie艣膰 po wpadce w pierwszym spotkaniu z Czechami?聽

Polska – Albania zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Reprezentacja Polski przyst臋puje do meczu z Albani膮 w nie najlepszej atmosferze. Pora偶ka w debiucie Fernando Santosa skutecznie popsu艂a atmosfer臋 wok贸艂 kadry. W poniedzia艂ek bia艂o-czerwoni z pewno艣ci膮 powalcz膮 o to, by zatrze膰 z艂e wra偶enie z pi膮tkowego meczu z Czechami.

Dla Albanii mecz z Polsk膮 b臋dzie pierwszym spotkaniem w eliminacjach do mistrzostw Europy. Rywale pi艂karzy Fernando Santosa z pewno艣ci膮 b臋d膮 chcieli rozpocz膮膰 rywalizacj臋 w najlepszy z mo偶liwy sposob贸w. Wydaje si臋 jednak, 偶e gospodarze tego meczu powinni w poniedzia艂ek postawi膰 na swoim.

Polska – Albania nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa bia艂o-czerwonych.

Nasze typy Polska 1.57

Powy偶ej 2.5 gola 2.11

Polska – Albania kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Polski, kurs: 1.57

remis, kurs: 4.0

wygrana Albanii, kurs: 6.50

Polska – Albania fakty meczowe

Reprezentacja Polski przegra艂a swoje trzy ostatnie mecze

Albania wygra艂a jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W ca艂ej historii spotka艅 obu dru偶yn Albania ani razu nie zdo艂a艂a triumfowa膰 w meczu z Polsk膮

Polska – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Czechy – Polska 3:1

Francja – Polska 3:1

Polska – Argentyna 0:2

Polska – Arabia Saudyjska 2:0

Meksyk – Polska 0:0

Albania – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Albania – Armenia 2:0

Albania – W艂ochy 1:3

Katar – Albania 1:0

Arabia Saudyjska – Albania 1:1

Albania – Islandia 1:1