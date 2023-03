🇷🇼 Rwanda – Benin 🇧🇯 Typy, kursy (29.03.2023)

Przed nami kolejne starcie w ramach eliminacji do Pucharu Narod贸w Afryki. W czwartej kolejce rywalizacji zmierz膮 si臋 ze sob膮 Rwanda i Benin.聽

Rwanda – Benin zapowied藕 (艣roda, 15:00)

Grupa L eliminacji do Pucharu Narod贸w Afryki zosta艂a ju偶 zdominowana przez Senegal. Walka o drugie miejsce trwa膰 b臋dzie jednak do ostatnich chwil. Pozostaj膮 w niej z pewno艣ci膮 Rwanda i Benin, kt贸re aktualnie plasuj膮 si臋 na czwartym i pi膮tym miejscu w grupie. Strata do drugiego Mozambiku wci膮偶 nie jest jednak du偶a.

Z tego wzgl臋du 艣rodowy mecz mo偶e okaza膰 si臋 kluczowy dla przysz艂ej rywalizacji w grupie L. Zwyci臋zca tego spotkania mo偶e by膰 uprzywilejowany na dalszych etapach. Je艣li triumfuje Rwanda, to do meczu z Mozambikiem w pi膮tej kolejce gospodarze 艣rodowego meczu podchodzi膰 b臋d膮 z pozycji wicelidera.

Rwanda – Benin nasze typy

Spodziewamy si臋 skromnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Rwanda 2.71

Poni偶ej 1.5 gola 2.02

Rwanda – Benin kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Rwandy, kurs: 2.71

remis, kurs: 2.57

wygrana Beninu, kurs: 3.20

Rwanda – Benin fakty meczowe

Rwanda i Benin nie wygra艂y w eliminacjach jeszcze ani jednego meczu

Benin straci艂 pi臋膰 goli na przestrzeni trzech mecz贸w, co jest najgorszym wynikiem w grupie L

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Rwanda – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Benin – Rwanda 1:1

Etiopia – Rwanda 1:0

Sudan – Rwanda 0:1

Rwanda – Sudan 0:0

Rwanda – St. Eloi Lupopo 1:3

Benin – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Benin – Rwanda 1:1

Madagaskar – Benin 3:1

Mauretania – Benin 1:0

Benin – Ghana 0:1

Ghana – Benin 3:0