Cheltenham – Sheffield 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (29.03.2023)

W 艣rodowy wiecz贸r zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie ekipy z League One, kt贸re w tym sezonie walczy膰 b臋d膮 o zupe艂nie odmienne cele. Cheltenham podejmie na w艂asnym stadionie Sheffield.聽

Cheltenham – Sheffield zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Cheltenham w ostatnich tygodniach mocno podreperowa艂o sw贸j dorobek punktowy, dzi臋ki czemu gospodarze 艣rodowego spotkania zdo艂ali nieco oddali膰 si臋 od strefy spadkowej. Widmo spadku nie zosta艂o jeszcze jednak ostatecznie za偶egnane i wydaje si臋, 偶e cenny b臋dzie ka偶dy punkt.

W kontek艣cie tego mecz z Sheffield mo偶e okaza膰 si臋 jednak niezwykle wymagaj膮cy, gdy偶 go艣cie to dru偶yna, kt贸ra od pocz膮tku obecnego sezonu nie ukrywa swoich aspiracji do tego, by zagwarantowa膰 sobie miejsce w Championship. Go艣cie maj膮 za sob膮 trzy mecze bez zwyci臋stwa. 艢rodowy pojedynek wydaje si臋 by膰 idealnym do prze艂amania.

Cheltenham – Sheffield nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Sheffield 1.71 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 2.02 Zagraj

Cheltenham – Sheffield kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Cheltenham, kurs: 4.75

remis, kurs: 3.60

wygrana Sheffield, kurs: 1.71

Cheltenham – Sheffield fakty meczowe

Cheltenham nie przegra艂o 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅

Sheffield nie wygra艂o 偶adnego z ostatnich trzech spotka艅

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Sheffield

Cheltenham – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cheltenham – Exeter 3:1

Peterborough – Cheltenham 0:3

Cheltenham – Lincoln 0:0

Cheltenham – Fleetwood 1:0

Derby – Cheltenham 2:0

Sheffield – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Forest Green – Sheffield 1:0

Barnsley – Sheffield 4:2

Sheffield – Bolton 1:1

Portsmouth – Sheffield 0:1

Sheffield – Peterborough 1:0