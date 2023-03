Zagłębie Lubin – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (31.03.2023)

Ekstraklasa wraca do gry po przewie na reprezentacje. W pierwszym pi膮tkowym meczu Zag艂臋bie Lubin podejmie na w艂asnym terenie Wart臋 Pozna艅.

Zag艂臋bie Lubin – Warta Pozna艅 zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Sezon zmierza powoli ku ko艅cowi a Zag艂臋bie Lubin wci膮偶 ma trudno艣ci z tym, by oddali膰 si臋 od strefy spadkowej na bezpieczn膮 odleg艂o艣膰. Po serii zwyci臋stw lubinianom przydarzy艂y si臋 dwa mecze bez zwyci臋stwa i z pewno艣ci膮 w pi膮tek postaraj膮 si臋 o to, by wr贸ci膰 na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋. Nie b臋dzie to jednak proste.

Gospodarzy czeka jednak trudna przeprawa, bowiem przyjdzie im si臋 zmierzy膰 z pi膮t膮 si艂膮 tabeli. Warta Pozna艅 jest bowiem w tym sezonie niema艂膮 sensacj膮. Pi艂karze Dawida Szulczka udowodnili ju偶, 偶e s膮 w stanie zaskoczy膰 najwi臋kszych. Czy teraz potwierdz膮 swoj膮 dobr膮 dyspozycj臋 w meczu z Zag艂臋biem?

Zag艂臋bie Lubin – Warta Pozna艅 nasze typy

Spodziewamy si臋 skromnego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Warta Pozna艅 2.93 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.62 Zagraj

Zag艂臋bie Lubin – Warta Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Zag艂臋bia, kurs: 2.46

remis, kurs: 3.20

wygrana Warty, kurs: 2.93

Zag艂臋bie Lubin – Warta Pozna艅 fakty meczowe

Zag艂臋bie nie wygra艂o 偶adnego z dw贸ch ostatnich mecz贸w ligowych

Warta Pozna艅 przegra艂a tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Zag艂臋bie Lubin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Jagiellonia – Zag艂臋bie Lubin 2:2

Zag艂臋bie Lubin – Pogo艅 Szczecin 0:1

Radomiak – Zag艂臋bie Lubin 0:1

Zag艂臋bie Lubin – Mied藕 Legnica 2:1

Lech Pozna艅 – Zag艂臋bie Lubin 1:2

Warta Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Warta Pozna艅 – Lechia Gda艅sk 2:0

Warta Pozna艅 – Cracovia 0:0

Wis艂a P艂ock – Warta Pozna艅 1:0

Widzew – Warta Pozna艅 0:2

Warta Pozna艅 – Korona Kielce 5:1