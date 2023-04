Arsenal – Leeds 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (1.04.2023)

W sobotnie popo艂udnie na boisko wybiegn膮 pi艂karze lidera angielskiej Premier League. Arsenal podejmie na Emirates Stadium zesp贸艂 Leeds.聽

Arsenal – Leeds zapowied藕 (sobota, 16:00)

Arsenal z tygodnia na tydzie艅 coraz bardziej przybli偶a si臋 do mistrzowskiego tytu艂u. “Kanonierzy” maj膮 na swoim koncie imponuj膮c膮 seri臋 sze艣ciu kolejnych zwyci臋stw. Wydaje si臋, 偶e nic nie stoi na przeszkodzie, by podopieczni Mikela Artety w sobot臋 triumfowali po raz si贸dmy.

Leeds to bowiem zesp贸艂, kt贸ry w ostatnich tygodniach dopisa艂 do swojego konta kilka punkt贸w, niemniej jednak go艣cie sobotniego meczu ca艂y czas zaanga偶owani s膮 w walk臋 o utrzymanie. Przewaga nad stref膮 spadkow膮 to tylko dwa punkty i z pewno艣ci膮 ko艅c贸wka sezonu b臋dzie dla Leeds gor膮cym okresem.

Arsenal – Leeds nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Arsenal 1.29 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.51 Zagraj

Arsenal – Leeds kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Arsenalu, kurs: 1.29

remis, kurs: 5.80

wygrana Leeds, kurs: 9.40

Arsenal – Leeds fakty meczowe

Arsenal wygra艂 sze艣膰 ostatnich ligowych spotka艅

Leeds wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Poprzednie spotkanie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Arsenalu

Arsenal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arsenal – Crystal Palace 4:1

Arsenal – Sporting 1:2 (1:1)

Fulham – Arsenal 0:3

Sporting – Arsenal 2:2

Arsenal – Bournemouth 3:2

Leeds – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wolves – Leeds 2:4

Leeds – Brighton 2:2

Chelsea – Leeds 1:0

Fulham – Leeds 2:0

Leeds – Southampton 1:0