Newcastle – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (2.04.2023)

Walczące o odzyskanie zaufania kibiców “Czerwone Diabły” zmierzą się w niedzielę na wyjeździe z jedną silniejszych ekip w tym sezonie – Newcastle.

Newcastle – Manchester United zapowiedź (niedziela, 17:30)

Newcastle jest bez wątpienia w tym sezonie jedną z rewelacji rozgrywek. Nie jest jednak tak, że nikt się tego nie spodziewał. Po przejęciu przez saudyjski fundusz “Sroki” aspirują do tego, by włączyć się do ścisłej czołówki stawki. Ostatnie tygodnie były jednak dla piłkarzy Eddiego Howe’a dość trudne. Czy teraz uda się zyskać ważne trzy punkty?

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Manchester Untied zdołał złapać właściwy rytm i być może zdoła nawet włączyć się jeszcze do walki o mistrzowski tytuł. Porażka 0:7 z Liverpoolem do tej pory skutecznie spędza jednak sen z powiek kibiców “Czerwonych Diabłów”. United od tamtej pory zdołali się podnieść i nie przegrali ani jednego meczu. Czy teraz będzie podobnie?

Newcastle – Manchester United nasze typy

Spodziewamy się triumfu gości.

Newcastle – Manchester United kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Newcastle, kurs: 2.33

remis, kurs: 5.70

wygrana Manchester United, kurs: 1.98

Newcastle – Manchester United fakty meczowe

Manchester United nie przegrał żadnego z czterech ostatnich meczów

Newcastle wygrał dwa ostatnie mecze w lidze

Poprzednie spotkanie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem Manchesteru Unietd

Newcastle – pięć ostatnich spotkań

Nottingham – Newcastle 1:2

Newcastle – Wolves 2:1

Manchester City – Newcastle 2:0

Manchester United – Newcastle 2:0

Newcastle – Liverpool 0:2

Manchester United – pięć ostatnich spotkań

Manchester United – Fulham 3:1

Betis – Manchester United 0:1

Manchester United – Southampton 0:0

Manchester United – Betis 4:1

Liverpool – Manchester United 7:0