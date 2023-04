John van den Brom krytykuje sędziego: “Jest najgorszym arbitrem w Ekstraklasie”

W niedzielnym meczu Lech Poznań zremisował 2:2 z Pogonią Szczecin. Trener poznaniaków, John van den Brom, w pomeczowym wywiadzie nie oszczędził arbitra spotkania.

Niedzielny pojedynek Lecha Poznań z Pogonią Szczecin był niezwykle zacięty, a emocje towarzyszyły piłkarzom i trenerom obu zespołów nawet po zakończeniu spotkania.

Najgorszy sędzia w Ekstraklasie

W takich słowach szkoleniowiec Lecha Poznań odniósł się do postawy prowadzącego to spotkanie Pawła Raczkowskiego: – Mecz prowadził najgorszy sędzia w Ekstraklasie. To już szósty raz, gdy prowadzi zawody, gdzie decyzje tego sędziego wpływają na losy naszego spotkania. Mecze trzeciej z czwartą drużyną w tabeli wymagają dobrych sędziów. Po tym meczu będzie mówiło się głównie o arbitrze. Zawodnik Pogoni powinien wylecieć z boiska za drugą żółtą kartkę. Tłumaczenia sędziego były absurdalne, tak naprawdę nie chciało mi się go w ogóle słuchać. Sposób, w jaki Paweł Raczkowski prowadzi mecze Lecha, jest zły i mam nadzieję, że więcej nie będzie nam sędziował – stwierdził po zakończeniu spotkania John van den Brom.

Dla obu drużyn ten mecz miał dodatkowy ciężar, bowiem Lech i Pogoń rywalizują ze sobą o miejsce na najniższym stopniu tabeli PKO BP Ekstraklasy.