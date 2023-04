Chelsea – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (4.04.2023)

W najciekawszym wtorkowym spotkaniu zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w ostanim czasie boryka膰 musz膮 si臋 ze sporymi problemami. Chelsea podejmie na Stamford Bridge Liverpool.聽

Chelsea – Liverpool zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Chelsea zdecydowanie nie rozgrywa najlepszego sezonu. “The Blues” radz膮 sobie do艣膰 s艂abo w Premier League, a kiepskie wyniki posad膮 przyp艂aci艂 ju偶 Graham Potter. Do starcia z Liverpoolem gospodarze przyst膮pi膮 wi臋c bez sternika. Czy w takich okoliczno艣ciach zdo艂aj膮 sprosta膰 oczekiwaniom kibic贸w?

Liverpool r贸wnie偶 nie ma na swoim koncie najbadziej udanego sezonu. Nieco os艂odzi艂o go co prawda pami臋tne zwyci臋stwo nad Manchesterem United, jednak w ubieg艂ej kolejce to “The Reds” zostali brutalnie rozbici przez Manchester City. W jakiej formie b臋d膮 go艣cie we wtorek?

Chelsea – Liverpool nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Chelsea 2.24 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.94 Zagraj

Chelsea – Liverpool kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Chelsea, kurs: 2.24

remis, kurs: 3.40

wygrana Liverpoolu, kurs: 3.20

Chelsea – Liverpool fakty meczowe

Liverpool przegra艂 swoje dwa ostatnie mecze w lidze

Chelsea wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅

Poprzednie starcie obu ekip zako艅czy艂o si臋 bezbramkowym remisem

Chelsea – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chelsea – Aston Villa 0:2

Chelsea – Everton 2:2

Leicester – Chelsea 1:3

Chelsea – Borussia Dortmund 2:0

Chelsea – Leeds 1:0

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester City – Liverpool 4:1

Real Madryt – Liverpool 1:0

Bournemouth – Liverpool 1:0

Liverpool – Manchester United 7:0

Liverpool – Wolves 2:0