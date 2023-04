Fabio Cannavaro: “Odrzucenie oferty pracy w reprezentacji Polski było błędem”

Swego czasu wiele mówiło się o możliwości objęcia reprezentacji przez Fabio Cannavaro. W wywiadzie dla DAZN Włoch wypowiedział się na temat tej sytuacji.

Zanim w styczniu ubiegłego roku Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się postawić na Czesława Michniewicza, w polskich mediach roiło się od nazwisk potencjalnych kandydatów na selekcjonera. Wśród nich stale przewijał się były włoski piłkarz Fabio Cannavaro.

Cannavaro odrzucił ofertę PZPN

Cannavaro przyznał, że w tamtym czasie rzeczywiście prowadził rozmowy z PZPN, jednak zdecydował się odmówić, gdyż liczył na to, że pojawi się lepsza oferta.

– W przeszłości otrzymałem propozycję z reprezentacji Polski. Wolałem poczekać na inne oferty. Odrzucenie tej było błędem. To było tuż przed barażami do mistrzostw świata. Było mało czasu na przygotowania, ale wiem, że to był błąd – powiedział Cannavaro w rozmowie z DAZN.