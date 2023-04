Liverpool – Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (9.04.2023)

W Wielkanocn膮 Niedziel臋 czeka nas hitowe starcie tej kolejki Premier League. Liverpool podejmie na w艂asnym terenie Arsenal.聽

Liverpool – Arsenal zapowied藕 (niedziela, 17:30)

W niedziel臋 na Anfield z pewno艣ci膮 nie zabraknie emocji. Mimo 偶e Liverpool zajmuje w tabeli 贸sme miejsce i ma a偶 29 punkt贸w straty do Arsenalu, to nie oznacza, 偶e go艣cie s膮 pewni swojego zwyci臋stwa. Gospodarze s膮 bardzo gro藕ni na w艂asnym stadionie, gdzie zazwyczaj dobrze punktuj膮.

Ponadto, Liverpool to dru偶yna, kt贸ra cz臋sto sprawia k艂opoty Arsenalowi – w ostatnich pi臋ciu ligowych pojedynkach mi臋dzy tymi zespo艂ami The Reds zwyci臋偶yli cztery razy. Cho膰 Londy艅czycy zdo艂ali raz wygra膰 w tym sezonie, to przerwali w ten spos贸b fataln膮 pass臋 dziewi臋ciu kolejnych mecz贸w z Liverpoolem bez zwyci臋stwa.

Liverpool – Arsenal nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Arsenal 2.42

Obie strzelą 1.53

Liverpool – Arsenal kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Liverpoolu, kurs: 2.76

remis, kurs: 3.65

wygrana Arsenalu, kurs: 2.42

Liverpool – Arsenal fakty meczowe

Arsenal ma na koncie siedem kolejnych zwyci臋stw w lidze

Liverpool po raz ostatni przegra艂 na Anfield w pa藕dzierniku ubieg艂ego roku

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liverpool – Chelsea 0:0

Manchester City – Liverpool 4:1

Real Madryt – Liverpool 1:0

Bournemouth – Liverpool 1:0

Liverpool – Manchester Utd 7:0

Arsenal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arsenal – Leeds 4:1

Arsenal – Crystal Palace 4:1

Arsenal – Sporting 1:2 (1:1)

Fulham – Arsenal 0:3

Sporting – Arsenal 2:2