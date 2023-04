Wesołego Alleluja! Życzenia świąteczne od redakcji Futbol News

Przede wszystkim życzymy Wam dużo zdrowia i spokoju w najbliższym czasie. Spędźcie ten czas w gronie najbliższych, co doda Wam sił do realizacji planów i marzeń. Życzymy Wam byście w najbliższych miesiącach zajmowali głowę tylko najważniejszą z najmniej ważnych spraw, bo to będzie oznaczało, że na świecie zapanował pokój.

Trzymajcie się zdrowo, a w przerwach pomiędzy spożywaniem mazurka, żurku, czy tradycyjnej jarzynowej zapraszamy na nasze łamy, ponieważ przygotowaliśmy dla was sporą liczbę tekstów, które mamy nadzieję, umilą wam ten świąteczny czas.

Wesołego Alleluja,

Życzy redakcja Futbol News