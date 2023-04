🇮🇹 Milan – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (12.04.2023)

Przed nami w艂oski pojedynek w 膰wier膰finale Ligi Mistrz贸w. Czy Milan zdo艂a zaskoczy膰 Napoli, kt贸re na krajowym podw贸rku pewnie zmierza po scudetto?聽

Milan – Napoli zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Milan, kt贸ry jest po raz pierwszy od 11 lat w 膰wier膰finale, b臋dzie chcia艂 zdoby膰 przewag臋 w pierwszym meczu, jednak ich s艂aba forma u siebie przeciwko liderom Serie A utrudnia to zadanie. Mimo to, gospodarze s膮 pewni siebie po zwyci臋stwie 4:0 z Napoli na pocz膮tku kwietnia, a mecze “na zero z ty艂u” s膮 ich przewodnim motywem w LM.

Z kolei Napoli utrzymuje imponuj膮c膮 form臋 wyjazdow膮, wygrywaj膮c osiem ostatnich spotka艅 w delegacji, zdobywaj膮c w ka偶dym z nich przynajmniej dwa gole. W tej edycji LM s膮 r贸wnie偶 najskuteczniejsz膮 dru偶yn膮 z 25 bramkami na koncie, co sugeruje, 偶e to starcie mo偶e przynie艣膰 kolejn膮 porcj臋 goli na stadionie Rossonerich.

Milan – Napoli nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Milan – Napoli kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Milanu, kurs: 2.64

remis, kurs: 3.10

wygrana Napoli, kurs: 2.85

Milan – Napoli fakty meczowe

Napoli wygra艂o osiem ostatnich mecz贸w w delegacji

Milan wygra艂 tylko jedno z sze艣ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Milanu 4:0

Milan – pi臋膰 ostatnich spotka艅

AC Milan – Empoli 0:0

Napoli – AC Milan 0:4

Udinese – AC Milan 3:1

AC Milan – Salernitana 1:1

Tottenham – AC Milan 0:0

Napoli – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lecce – Napoli 1:2

Napoli – AC Milan 0:4

Torino – Napoli 0:4

Napoli – Eintracht Frankfurt 3:0

Napoli – Atalanta 2:0